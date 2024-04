Guto Volpi solicita R$ 10 mi para infraestrutura e saúde

Em reunião com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), o prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL) solicitou repasse de R$ 10 milhões para asfaltar ruas da cidade. Além disso, angariou também recursos para a construção de alça de acesso ao Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas no município. As demandas foram apresentadas na quarta-feira, em reunião do governador com prefeitos da região no Palácio dos Bandeirantes. “Pedi diretamente ao governador a liberação de alça de acesso para interligar Ribeirão Pires ao Rodoanel. Antiga demanda, há anos discutida, que além de facilitar a vida de quem está em nossa cidade, contribui para atrair novos investimentos para o município”, destacou Guto.

O recurso financeiro para obras de infraestrutura asfáltica visa a reduzir o número de ruas com paralelepípedos. O projeto prevê, com a substituição do piso, garantir mais mobilidade e segurança no trânsito. “A cidade é elevada, tem muitos morros e com o clima mais úmido fica difícil tracionar (veículos)”, observou.

Após o encontro, o governador Tarcísio de Freitas afirmou que pautas de interesses individuais foram batidas “ponto a ponto” e análise técnica e de viabilidade econômica será realizada para afinar os ponteiros com o município, para o “mais breve possível” liberar recursos. O montante que será liberado não foi confirmado pelo governador.

Guto também destacou a questão do Viaduto Estaiado, que tem investimento total de R$ 55 milhões, sendo R$ 40 milhões de repasses estaduais.

SAÚDE

O prefeito Guto Volpi também solicitou a liberação de emendas para o custeio da saúde e para equipar o Hospital Santa Luzia, em fase final de construção. A nova unidade deverá atender, além da demanda local, pacientes de Mauá, Rio Grande da Serra e municípios vizinhos.

“Falamos principalmente sobre a maior pressão que os prefeitos têm hoje, que são recursos para a saúde. A gente sabe o quanto a dengue castigou o Estado e o Brasil e pressiona os nosso prontos-socorros, nossas UPAS e UBSs. As prefeituras tiveram uma elevação de demanda muito grande. Isso provoca consumo gigantesco de orçamento. Eles vieram negociar liberação de recursos para a saúde e temos programação para isso”, afirmou o governador.

“Nos próximos dias, devemos fazer série de liberações, seja para equipamentos de hospital municipal, como é o caso do (Guto) Volpi, seja liberação de recursos fundo a fundo. Existe também a questão da liberação de emendas parlamentares, muitas delas destinadas à saúde, e vamos fazer isso imediatamente, além de convênios que temos com as prefeituras, seja para garantir a continuidade de obras que já estão em andamento, seja novas obras”, concluiu Tarcísio de Freitas.