Conecta Cria reúne lideranças em São Bernardo

O Conecta Cria, em parceria com o Instituto Juntos Brasil, vai promover o segundo encontro do 'Conversas de Futuro', um evento que busca abordar temas discutidos em grandes conferências ao redor do mundo, como SXSW e Web Summit, e compartilhá-los com as comunidades, estabelecendo uma conexão entre o mundo empresarial e as periferias. Com expectativa de reunir 400 participantes será realizada de forma totalmente gratuita, neste sábado (dia 27), das 13h às 17h, na Fábrica de Cultura 4.0, em São Bernardo.

A presidente do Instituto Juntos Brasil, Cleide Evelin, afirma que é uma grande oportunidade de alavancar a vida de muitas pessoas que moram nas favelas. Fruto da comunidade da Vila do Tanque, em São Bernardo, Evelin foi destaque, em 2023, pela Forbes como Under 30, título que reconhece as principais lideranças de impacto global com menos de 30 anos.

“Costumo participar de eventos de inovação e alta performance e sempre me incomoda a ausência de pessoas como eu nesses espaços. Por isso, trazer o que há de melhor para o lugar onde podemos fazer mais diferença, que é a periferia, é a escolha óbvia. Sempre afirmei que queria ser para os outros o que não tive para mim durante minha jornada até aqui. Trata-se de abrir caminhos possíveis e realizar o Conecta Cria em SP é mais um passo nessa concretização que venho buscando há anos à frente do Instituto Juntos. Caminhar junto faz toda a diferença”, enfatiza Cleide Evelin.

A iniciativa é liderada por Bárbara Bono, estrategista criativa, cria do morro do São João, e fundadora da Lemme.Cria, hub criativista, que une estratégia e criação para transformações de mundo, conectando marcas e organizações às pautas de impacto e inovação. Na Fábrica de Cultura 4.0, os temas debatidos serão: Futurotopia: como adiar o fim do mundo com a Educação 4.0; BrasilCore na Era do Entretenimento; Inteligência Artificial é ferramenta de negócios para os crias; Como ser feliz na Era do Caos?; e Os Futuros Possíveis da Criatividade. Além disso, o evento reunirá ativistas, influenciadores e especialistas como Kondzilla, Crocas, Marília Marton (Secretária de Cultura), Genesson Honorato, além de 300 jovens alunos de mais de 6 favelas que cercam o território, em uma tarde de muita troca e interação.

Bárbara, destaca a falta de conexões para levar a pluralidade das favelas e periferias aos grandes eventos. “O projeto nasceu da inquietação ao ouvir futurologistas que não conseguiam oferecer respostas para demandas urgentes do mundo por estarem olhando sempre para as mesmas referências. Isso acontece porque essas respostas não virão do Norte Global, mas das periferias. A indústria criativa precisa conhecer seus inovadores e isso só vai acontecer se houver uma descentralização do olhar e, consequentemente, dos investimentos. E se não há esses espaços nos palcos, a gente cria o nosso e distribui em rede esse saber", afirma Bárbara.

“A iniciativa é parte da plataforma de eventos de inovação do Itaú, que tem o objetivo de democratizar o acesso às discussões de tendências globais sobre inovação, tecnologia e empreendedorismo. Assim como o Itaú, esse é um espaço feito de futuro. Queremos, por meio do acesso às discussões mais importantes de nível global, aconteçam elas em Austin ou no subúrbio carioca e paulista, facilitar a disseminação de conhecimento para inovação, tecnologia e geração de negócios", conta Rodrigo Montesano, superintendente de marketing do Itaú Unibanco.

A 1ª edição do Conecta Cria, foi realizada no último dia 19, no Morro Santo Amaro, no Rio de Janeiro, com sucesso absoluto, mobilizando cerca de 400 pessoas.

Ingressos no site: https://www.sympla.com.br/conecta-cria-conversas-de-futuro__2435993

SERVIÇO:

13h: Abertura

- Cleide Evelin (Juntos Brasil)

- Marília Marton (Secretaria Cultura SP)

- Bárbara Bono (Lemme - Conecta Cria)

13h10: Insights SXSW

- Luciana Bazanella (White Rabbits)

- Marcelo Rocha (Ativista Climático)

- Bárbara Bono (Lemme - Conecta Cria)

- Cleide Evelin (Juntos Brasil)

13h30: Futurotopia: como adiar o fim do mundo? Uma conversa sobre educação 4.0

- Cleide Evelin (Juntos Brasil)

- ?Alex Henry (Minha Carreira 360° e RedTech)

- ?Evelin Toniette (gestora de cultura e educação da Fábrica de Cultura de São Bernardo do Campo)

- ?Camila Vasconcelos (Atletas da Cidade de SBC, pesquisadora da USP e aluna da Juntos in School)

Mediação: Marcelo Rocha

14h: Inteligência Artificial: um papo sobre dinheiro e negócio para os crias

- Guilherme Lopes (Founder Aprenda e Empreenda, Community Leader no Learning Village, facilitador de treinamentos na HSM e na Singularity Brazil e mentor de negócios sociais na Glocal Aceleradora)

- ?Vitória Teixeira (Cineasta)

- ?Genesson Honorato (Psicólogo com MBA em inovação, Linkedin Top Culture Change Voice, professor na Fundação Dom Cabral e Diretor de Inovação na Kuba Audio)

Mediação: Bárbara Bono

14h30: Como ser feliz na Era do Caos?

- Andreia Caoli (co-fundadora do Instituto Juntos Brasil)

- ?Tágina Neri (Especialista em saúde mental com ênfase em dependência química pela USP, é funcionária do Centro de Atenção Psicossocial da prefeitura de São Paulo)

- ?Alexander Soul

Mediação: Marcelo Rocha

15h: BrasilCore dita a Era do Entretenimento

- Crocas (Co-fundador e CEO da Flint.me)

- ?Kond (fundador KondZilla)

- ?Fernanda Paiva (Especialista em Cultural Branding, co-fundadora Flint.me)

- ?Rick Rodrigues (sócio-fundador da Let’s GIG - Booking & Music Services)

Mediador: ?Babi Bono

15h30: Os futuros possíveis na criatividade dos crias

- Jairo Malta (jornalista, Fundador da Corre e da Confluência das Favelas)

- Ciça Pereira (artist manager na Zeferina Produções, é curadora na Comissão da SIM SP, WME (Women Music Event) e júri técnico do Prêmio Multishow e WIM - Woman in Music)

- Marcelo Rocha (Ativista Climático)

- Cleide Evelin (Instituto Juntos Brasil)

Mediador: Babi Bono

16h às 17h: Showcases:

- Banda Primar

- MC SouLX

- Rapper: Kurt Sutil (AM)

- Roda de Samba