Santo André realiza ‘Emia de Portas Abertas’ neste sábado

A primeira edição deste ano do Emia de Portas Abertas (EPA! 2024), especial de aniversário de Santo André, acontece neste sábado (27), às 13h30, com objetivo de apresentar a escola ao público externo, além de proporcionar momentos de confraternização entre alunos, professores e a comunidade da Escola de Iniciação Artística (Emia) Aron Feldman.

Para fins de integração e arte, a tarde do próximo sábado será marcada pela troca de saberes e compartilhamento de habilidades. Na ocasião, os visitantes poderão conhecer mais sobre o trabalho que é realizado na Emia através de oficinas ministradas por funcionários, professores e alunos.

Iniciando a programação desta edição, às 13h30, ocorre a Oficina de Introdução ao Videodança para estimular a prática da dança junto ao vídeo simultaneamente, com Stefani Bohatir e Celso Cardoso. A atração, que tem duração de duas horas, visa explorar o movimento do corpo a partir de exercícios de improvisação em dança, enquanto um vídeo é produzido coletivamente. Poderão participar até 20 pessoas com idade acima de 14 anos.

Também às 13h30, ocorre a Oficina de Cerâmica para Crianças na Emia com Leandro Araújo. O foco é mostrar que com um pedaço de barro e conhecendo os quatro elementos da natureza, é possível criar peças utilitárias e lúdicas para despertar a imaginação. A atividade, com duração de duas horas, comporta até 15 participantes com idade acima de 7 anos.

Já às 15h30 haverá contação de histórias com Renata Moré. A atividade será baseada em “Histórias de água mole para amolecer corações: A Viagem da Cozinheira Lacrimosa", de Mia Couto. Após a guerra, um general, vivo pela metade, encontra afeto na cozinheira que faz comida temperada na tristeza.