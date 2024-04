Ponte Preta chega a acordo para pagar R$ 14 milhões em dívidas e evitar novo 'transfer ban'

Além de ter buscado reforços para a Série B do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta trabalha para evitar novo "transfer ban" em decorrência de dívidas. O clube de Campinas chegou a um acordo com a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) da CBF para pagar R$ 14 milhões.

A Ponte Preta apresentou seu Plano de Parcelamento Coletivo de Débitos (PPCD), que foi aceito pela CNRD, resultando na suspensão imediata das execuções de "transfer ban".

O acordo é para pagamento de 90 processos desde 2018 movidos por ex-jogadores, treinadores, agentes e clubes que cobram dívidas da Ponte Preta. "O aceite da CNRD afasta o clube de novas punições como as ocorridas no ano passado, que chegaram a impedir a contratação de novos jogadores para a disputa da Série B do Brasileiro", informou o clube.

Depois de empatar em casa com o Coritiba, por 1 a 1, a Ponte Preta volta a campo no próximo domingo, às 18h, para outro confronto complicado neste início de Série B. Enfrentará o Goiás no estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO). Assim como o Coritiba, o time goiano estava na elite em 2023.