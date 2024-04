Em nova obra, escritor defende desaceleração do cotidiano

Como lidar com as crescentes responsabilidades, expectativas, desafios e cobranças na sociedade contemporânea? As saídas são debatidas na nova obra do escritor Davi Lago “Pega Leve: Seus problemas não são maiores que Deus”, pela editora Mundo Cristã. O lançamento da obra é aguardado para 16 de maio, na capital paulista.

Bacharel em Direito e também pesquisador do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da Fundação São Paulo, Davi comemora a escrita do quarto livro da carreira - consagrada pelas edições de “Formigas”, “Brasil polifônico” e “Ame o seu próximo”.

“Em uma era marcada pela hiperconectividade, pela busca incessante do sucesso e pela aceleração desenfreada do cotidiano, o esgotamento emerge como um protagonista silencioso, infiltrando-se na mente e no coração de indivíduos que não querem ficar para trás na corrida da vida. É preciso lidar com as pressões sem perder a alma”, reflete.

O evento de lançamento acontecerá às 19 horas, na sede da Igreja Presbiteriana Comunidade da Vila, na Rua Cardeal Arcoverde, 2.796, Pinheiros, em São Paulo. Informações complementares podem ser obtidas em www.davilago.com.