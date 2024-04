Pergunta à 1ª-sobrinha: só vida canina importa?

A causa animal importa. Como bem observou o filósofo alemão Immanuel Kant, pode-se julgar o coração do homem pela forma como ele trata os animais. Por isso, não espanta, e é até louvável, que a primeira-sobrinha, Flávia Morando (União Brasil), escolhida pelo prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), como nome governista à sucessão municipal, manifeste sua solidariedade no episódio da morte do cão Joca durante voo da Gol, na segunda-feira: “Uma história muito triste que mostra a total falta de empatia e cuidado com nossos bichinhos. Espero que a justiça feita e os culpados punidos!”. O que estranha é o silêncio da pré-candidata em relação às denúncias de erros, negligência e violência obstétrica no Hospital da Mulher, onde duas gestantes e quatro bebês já morreram.

BASTIDORES

Martelo

São cada dia mais fortes os comentários que dão conta da aproximação entre os dois pré-candidatos a prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos) e Rafael Demarchi (Novo-foto). Há quem garanta que o segundo vai, em breve, anunciar que abriu mão da candidatura própria para compor como vice na campanha encabeçada pelo primeiro. Negociações neste sentido, promovidas pela cúpula nacional das duas agremiações, em Brasília, já teriam sido concluídas com sucesso absoluto. A ver.

Ameaça

Após receber alerta de que oponentes têm prestado atenção em suas lives semanais, onde costuma fazer propaganda desabrida de sua sobrinha Flávia Morando (União Brasil), pré-candidata oficial à sucessão municipal em São Bernardo, o prefeito Orlando Morando (PSDB) recuou e não mencionou nenhuma vez o nome da parente na edição de ontem. Aos internautas que pediam comentários sobre política, o tucano respondeu que não iria se manifestar porque havia pautas mais importantes “que o mimimi partidário”. Mas mandou um recado enigmático aos adversários: “Preparem os escudos”.



Peixe

Líder do governo na Câmara de São Bernardo, Ivan Silva (PRTB) passou a quinta-feira se explicando sobre a infeliz declaração que proferiu da tribuna, quando atribuiu as mortes de duas gestantes e quatro bebês no Hospital da Mulher ao “ciclo natural da vida” – citação que acabou na capa deste Diário. Quando seus escassos argumentos acabavam, passava a atacar o jornal, classificando-o de “politiqueiro”.



Cafezinho

O pré-candidato a prefeito de Santo André pelo PSB até tentou esconder, mas o ministro Luiz Marinho (Trabalho e Emprego) fez questão de postar em seu perfil em rede social fotografias do encontro entre ambos, em Brasília. “Recebi para um café o amigo Eduardo Leite, vereador de Santo André. Uma boa conversa sobre política e nossa região”, entregou. Marinho, como se sabe, articula fortemente para que o legislador municipal abra mão da candidatura própria para ser vice na chapa encabeçada pela professora Bete Siraque (PT).