Rio Grande da Serra abre inscrições para projeto Bombeiro Mirim

Nesta semana, a Prefeitura de Rio Grande da Serra abriu inscrições para uma nova etapa do projeto Bombeiro Mirim. O curso gratuito e que pode salvar vidas tem vagas limitadas e é direcionado para o público infantojuvenil, de 5 aos 17 anos.

De acordo com as divulgações, as aulas são realizadas uma vez por semana e dão noções de hierarquia, respeito e disciplina, mas principalmente capacitam as crianças e jovens do município para habilidades em APH e PCI.

As inscrições são feitas por formulário virtual, basta clicar no link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQAZhLF8wBQA0aXdt0N5LmEkWf5vfs2248VoZBOrO7e8OBtQ/viewform.

Informações podem ser esclarecidas pelo WhatsApp 1198503-3529.