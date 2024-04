Em Ribeirão, festa Nossa Senhora do Pilar terá Passeio Ciclístico do Bem

Com o apoio da Prefeitura de Ribeirão Pires, a Paróquia Santa Luzia promoverá neste final de semana, dias 27 e 28 de abril e 1º de maio, a 86ª Festa de Nossa Senhora do Pilar. O evento terá série de atrações e, entre elas, a realização do 3º Passeio Ciclístico do Bem.

A atividade de ciclismo acontecerá neste domingo (28), com concentração a partir das 9h e largada às 9h30, no Complexo Ayrton Senna (Av. Prefeito Valdirio Prisco, 193 - Centro).

Para participar, basta comparecer ao local no dia e horário programado. Não há necessidade de inscrição prévia. O trajeto final do passeio será na Capela do Pilar. Os participantes poderão contribuir com a doação de dois quilos de alimentos não perecíveis para concorrer ao sorteio de uma bicicleta Aro 29 com 24 marchas. Ao final do percurso haverá missa campal com benção aos ciclistas.

O Passeio Ciclístico do Bem também conta com a organização da Bicicletaria Santa Luzia e a Corrida, com apoio da Secretaria da Juventude, esportes e Lazer (SEJEL).