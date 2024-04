Fluminense informa lesão sem rompimento de ligamentos no joelho e André para por 45 dias

Dos males, o menor. Assim a comissão técnica do Fluminense recebeu o diagnóstico dos exames de imagem realizados no joelho direito do volante André, que acabou substituído no fim do primeiro tempo da visita ao Cerro Porteño, na Copa Libertadores, quinta-feira. Foi diagnosticado somente uma lesão no local, e o jogador deve se afastar dos gramados por 45 dias.

"O volante André foi diagnosticado com lesão do ligamento colateral medial do joelho direito, após exame de imagem. O ligamento cruzado anterior está preservado, assim como o menisco. O atleta iniciará seu tratamento no CTCC", informou o Fluminense nesta sexta-feira. "Que seja uma boa recuperação ao melhor volante do Brasil."

André sofreu um trauma no joelho em Assunção, no Paraguai, e acabou substituído por Lima aos 47 minutos do primeiro tempo. Saiu de campo bastante preocupado, chorando muito e deixando companheiros, Fernando Diniz e torcedores extremamente preocupados sobre uma possível necessidade de cirurgia.

Para piorar, o volante deixou o estádio de muletas. O clube tentou acalmar os tricolores ainda antes de embarque para o Rio. E a esperança de que nada mais grave se confirmasse veio nesta tarde. Sem a necessidade de cirurgia, André deve voltar aos gramados perto da disputa da Copa América, o que deve custar uma possível convocação.

Mas poderá ajudar o Fluminense nas nove rodadas do Brasileirão que vão ocorrer simultaneamente à competição continental. Neste domingo ele não enfrenta o Corinthians, na Neo Química Arena, e Diniz deve optar por Martinelli e Lima como volantes. Ano passado, quando vinha se destacando na equipe, Alexsander sofreu lesão semelhante e voltou rapidamente, o que anima a torcida.