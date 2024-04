A história do comércio em Santo André

Benjamin Telent completará, em agosto de 2024, 64 anos à frente da Camisaria Riviera, hoje o mais antigo estabelecimento comercial do Centro de Santo André. Filho de pais israelitas, Sr. Benjamin nasceu na Rua Elisa Flaquer e sempre viveu em Santo André. Estudou na cidade, jogou futebol em clubes locais, desfilou pelo Ocara e está sempre na sua loja: “O trabalho me dá vida”. Nesta entrevista, ele lembra nomes e situações. Uma delas: ao lado de sua loja viu nascer o jornal NEWS SELLER, hoje Diário do Grande ABC.