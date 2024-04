Rodada de negócios reúne em Mauá empresários da região

Aproximadamente 50 empresários do Grande ABC se reuniram ontem, em Mauá, na segunda edição do evento de networking e negócios, realizado pela indústria de soluções em embalagens de papelão ondulado Mazurky, em parceria com a Aepis (Associação de Empresas do Polo Industrial do Sertãozinho).

A atividade contou com a presença do prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), e de representantes da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, como a secretária-adjunta, Vera Escudeiro; o diretor Adriano da Silva Lage; e o assessor da pasta, Josué Bruno de Arruda.

O prefeito ressaltou que essas ações visam, antes de tudo, a geração de emprego e renda para o município. “Encontros assim promovem a diferença. Por meio de diálogos, conhecemos a experiência de cada uma das empresas e os seus desafios, que não são poucos”, disse. “Por essa razão, entendemos que o poder público necessita se fazer presente ao lado os empresários. Nesse sentido, quando articulamos iniciativa dos setores público e privado, geramos diversas oportunidades. Como a de hoje (ontem), quando empresas da região conversam, se conhecem e mostram a força que a nossa região possui”, acrescentou.

Lage reforçou que a iniciativa visa fortalecer os laços entre as empresas locais, promovendo o crescimento econômico sustentável e estimulando a inovação e a colaboração entre os empreendedores. “Queremos proporcionar a aproximação das empresas e a oportunidade de divulgar seus produtos.”

O anfitrião do evento, o empresário Eduardo Mazurkyewistz, salientou que, ao abrir as portas de sua empresa para a rodada, cria e proporciona negócios exclusivos, aproximando as companhias e fortalecendo o associativismo. “O perfil dos negócios mudou, assim como o perfil da indústria. Nesse sentido, a rodada de negócios é extremamente proveitosa para qualquer empresa, justamente por propiciar a geração rápida de negócios, além de ser uma “ferramenta” excelente para criar networking, conhecer outras instituições e formar parcerias”, concluiu.