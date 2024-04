Composição PT-PSB em Santo André é discutida na esfera nacional, garante Gleisi Hoffmann

A presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, confirmou agora há pouco, que a sigla dialoga para criação de uma frente de esquerda em Santo André. A ideia é ter a petista Professora Bete Siraque como cabeça de chapa e o vereador Eduardo Leite (PSB) compondo como vice. A dupla terá a missão de ser opção de esquerda contra a chapa governista na disputa pelo Paço andreense. “Estamos discutindo o tema nas esferas nacional e estadual e avaliando cenários. Nós da nacional contamos com a candidatura da Bete”, afirmou em entrevista na sede do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André.

Gleisi ainda discorreu esperar a “reciprocidade” do PSB para selar a frente. Segundo a presidente, no território andreense deve se repetir a composição desenhada no município vizinho, São Bernardo. Por lá, o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT) terá como colega de chapa na vice o ex-prefeito William Dib (PSB). “O PSB (são-bernardense) trocou a direção municipal e ficou mais próxima (do PT)”.

A sacramentação das chapas deve, segundo o núcleo petista, ocorrer mais perto das convenções partidárias.

As plenárias, segundo o calendário eleitoral, ocorrem entre 20 de julho e 5 de agosto.