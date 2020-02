5 motivos para escolher um computador All in One

Da Redação, com assessoria

Os computadores All in One são aqueles que abrigam dentro do monitor todos os componentes que normalmente são instalados nos gabinetes de desktops. “Os modelos são fáceis de transportar, de instalar, de usar e de limpar. São vários benefícios para quem precisa de uma boa máquina para as tarefas do dia a dia”, diz Samuel Rodegheri, diretor de Negócios de Consumo da Positivo Tecnologia. A seguir, o especialista listou cinco diferenciais do produto. Confira!

1. Menos espaço e mais conforto

Como o All in One dispensa gabinete, caixas de som e alguns cabos extras, uma pequena mesa costuma ser suficiente para abrigá-lo. Além disso, o computador é muito silencioso.

2. Versatilidade

A tela de 22 polegadas é ideal para aumentar a produtividade em projetos pessoais ou do trabalho e também para se divertir na internet. Além disso, as imagens em alta definição são perfeitas para assistir a séries e filmes em plataformas de streaming.

3. Bom para o meio ambiente

Alguns modelos de All in One chegam a consumir até 64% menos energia do que os desktops com fonte padrão.

4. Facilidade na limpeza

Desktops tradicionais podem acumular grande quantidade de sujeira na parte interna, prejudicando a ventilação, e consequentemente, a refrigeração da máquina. Já o design compacto do All in One faz com que interior fique mais protegido e não acumule tantas partículas, o que evita um superaquecimento do sistema e eventual dano aos componentes internos.

5. Conectividade

O computador possui placa wireless, o que permite conexão à internet também por meio de sinal wi-fi. Além disso, o teclado e o mouse não possuem fios, o que garante um visual ainda clean e contemporâneo.

