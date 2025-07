Holanda vê Israel como ameça ao tentar influenciar a opinião pública no país

O Coordenador Nacional de Segurança e Contraterrorismo da Holanda classificou Israel como uma ameaça, ao tentar influenciar a opinião política e a percepção do país no exterior. Em um relatório intitulado Avaliação de Ameaças por Atores Estatais, o governo holandês afirma que Israel tentou controlar a opinião pública do país ao entregar a políticos e jornalistas selecionados um documento do Ministério israelense da Diáspora e Combate ao Antissemitismo. O texto tratava de problemas em uma partida de futebol entre Ajax e Maccabi Tel Aviv, em novembro de 2024.

"A forma de disseminação foi considerada incomum e indesejável pelos ministros holandeses da Justiça e Segurança e das Relações Exteriores, devido aos possíveis efeitos negativos para os cidadãos holandeses", diz o documento. As pessoas mencionadas no relatório israelense, informa o texto, poderiam ser intimidadas ou atacadas. Segundo a mídia europeia, é a primeira vez que a Holanda inclui Israel na lista de Estados que representam ameaça ao país.

Ataques aos tribunais internacionais

O Coordenador Nacional de Segurança e Contraterrorismo da Holanda também chamou a atenção para as ameaças dos EUA e de Israel contra o Tribunal Penal Internacional e o Tribunal Internacional de Justiça. Segundo o documento, as ameaças e sanções podem paralisar as cortes ou prejudicar seu financiamento.

"Sanções foram impostas contra um procurador-chefe devido aos mandados de prisão do Tribunal contra o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, e o ex-ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant", relata o documento holandês, que também afirma que os tribunais são alvos em potencial para espionagem para diversos países. O texto conclui que, quando os tribunais, sediados na Holanda, têm suas informações vazadas para outros países, a segurança nacional também é ameaçada, já que a Holanda é responsável pela proteção das cortes.