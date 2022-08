Logitech: teclado mecânico MX Mechanical e mouse MX Master 3S chegam ao Brasil

Da Redação

Do 33Giga



10/08/2022



Já está disponível no Brasil a expansão da linha MX com a chegada das versões completa e mini do teclado MX Mechanical, além do mouse MX Master 3S, versão aprimorada do modelo Master 3. Com ferramentas avançadas para aqueles que trabalham com a criatividade em trabalhos digitais, a linha profissional agora oferece uma digitação mecânica de alto desempenho e melhoria na precisão para quem trabalha em múltiplas telas.

O MX Mechanical e o MX Mechanical Mini oferecem a última geração de switches mecânicos de baixo perfil. O switch Tactile Quiet (Brown) faz com que este seja o teclado mecânico mais silencioso da Logitech, sem perder a sensação de digitação mecânica.

Alguns mercados selecionados também receberão os modelos com os switches Clicky (Blue) e Linear (Red). Os teclados são projetados com teclas de duas cores para uma visão periférica otimizada. A retroiluminação inteligente, em seis opções de iluminação, ajusta automaticamente o brilho para a luz ambiente e desliga quando não é necessária para um consumo eficiente da bateria.

Para atender às necessidades de profissionais com perfis de trabalho mais exigentes, o mouse MX Master 3S possui sensor óptico de 8.000 DPI que rastreia a maioria das superfícies, incluindo vidro, e oferece fluxo de trabalho mais rápido com monitores de alta resolução.

Os cliques agora são 90% mais silenciosos em comparação com o MX Master 3. O 3S apresenta a roda MagSpeed Electromagnetic que percorre 1.000 linhas em um segundo, a roda de rolagem lateral para navegação horizontal mais rápida e uma forma ergonômica exclusiva criada para longas horas de conforto.

MX Mechanical, MX Mechanical Mini e MX Master 3S são todos compatíveis com o software Logi Options+ – agora fora do Beta. Os usuários podem personalizar botões individuais, usar perfis predefinidos ou criar seus próprios perfis específicos de aplicativos, ajustar a velocidade de rastreamento, selecionar efeitos de luz de fundo e muito mais para otimizar seu fluxo de trabalho.

Todos os três produtos são equipados com Bluetooth e tecnologia sem fio Logi Bolt, que torna as conexões dos periféricos mais confiáveis e seguras, mesmo em ambientes congestionados. Podem se conectar em até três dispositivos diferentes e são compatíveis com uma variedade de sistemas operacionais, incluindo Windows, macOS, iPadOS, Android, Chrome OS e Linux.

Sustentabilidade

O MX Mechanical e o MX Mechanical Mini foram projetados com o futuro em mente. Uma parte das peças dos teclados é feita de plástico reciclado pós-consumo (PCR): 45% para MX Mechanical e 47% para MX Mechanical Mini.

Além disso, o top case de alumínio para os teclados é produzido com alumínio com baixo teor de carbono e fontes de energia renovável ao invés de combustíveis fósseis, o que gera um menor impacto de carbono. O mouse MX Master 3S também é feito com plástico PCR — 27% para grafite e 22% para cinza claro.

MX Mechanical e MX Mechanical Mini

Principais características

Digitação mecânica silenciosa e fluida.

Teclas retroiluminadas com iluminação inteligente.

Conexão multi-device com até 3 dispositivos.

Carregamento rápido USB-C.

Dupla conectividade via Bluetooth Low Energy e receptor USB Logi Bolt.

Teclado com layout americano EN-US.

Disponível em dois tamanhos: tamanho padrão e tamanho mini.

Preço sugerido: MX Mechanical – R$ 1.249,90 / MX Mechanical Mini – R$ 1.149,90

MX Master 3S

Principais características

Clique silencioso com tecnologia Silent Touch.

Design Ergonômico.

Roda de rolagem MagSpeed.

Personalização de botões para softwares.

Resolução máxima de 8000 DPI

Conexão multi-device com até 3 dispositivos.

Até 70 dias com uma carga completa.

Disponível em duas cores: Grafite e Cinza Claro.

Preço sugerido de venda: R$ 719,90

