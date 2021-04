Ex-BBB Lucas Penteado é cotado para estrelar filme sobre Claudinho e Buchecha

10/04/2021 | 16:11



Lucas Penteado pode ter sofrido bastante durante a sua participação no Big Brother Brasil 21, mas, agora que saiu da casa mais vigiada do Brasil, ele está só love, só love com as novas propostas que estão batendo em sua porta. De acordo com a colunista Patrícia Kogut, após ter sido contrato pela Globo, o artista está sendo cotado para protagonizar um dos personagens do filme Nosso Sonho, sobre a trajetória da dupla Claudinho e Buchecha.

O longa-metragem, que será produzido pela Urca Filmes, mostrará a história da famosa dupla de funk brasileira, desde a formação, aos hits de maiores sucessos, até os momentos difíceis - como a morte de Claudinho, em 2002.

Ainda segundo Kogut, a ligação de Lucas com a música e a atuação é um dos fatores que o faz ser um dos favoritos para conseguir o papel. Além disso, o contrato do artista com a emissora estipula um vínculo de três anos como ator e apresentador.

Vale lembrar que Lucas já estrelou a propaganda da série Um Maluco no Pedaço para a Globoplay, e também rodará um filme da Netflix.