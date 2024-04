Sandro Dias inaugura instituto com aulas de skate em Santo André

O hexacampeão mundial de skate Sandro Dias, o Mineirinho, inaugurou nesta quinta-feira instituto que leva o seu nome, localizado no Jardim Santo Alberto, em Santo André. O evento também contou com a presença do prefeito Paulo Serra (PSDB).

A iniciativa promete aulas de skate para crianças e jovens andreenses de baixa renda. Em parceria com o Banco BV, o projeto vai fornecer gratuitamente skates e equipamentos para os alunos.

Emocionado com a concretização de um sonho, Sandro Dias falou sobre os trabalhos que envolveram a criação do instituto. "Estávamos há cinco anos tentando tirar essa ideia do papel, e finalmente encontramos um bom lugar e com pessoas qualificadas para que o projeto possa caminhar da melhor forma possível", disse. O skatista frisou que além de esportistas, o projeto quer formar cidadãos. "Nem todos tem a aptidão para serem atletas de alto rendimento, mas o skateboard também forma caráter."

O prefeito Paulo Serra observou que mantém a amizade com Mineirinho desde a infância. "Não imaginávamos que daquelas pistas, onde nos reuníamos nos anos 90, sairia um campeão mundial. É muito importante para a cidade poder contar com o apoio de um cara mundialmente conhecido como o Sandro Dias."

As aulas no Instituto Sandro Dias vão acontecer duas vezes por semana (os dias ainda serão definidos) entre às 8h e às 22h. Para a realização das aulas, além de ser morador de Santo André, os alunos devem comprovar o comparecimento na escola e ter boas notas. Para mais informações, basta comparecer no Skate Park Ana Maria durante o horário de funcionamento.