Governador garante R$ 38 milhões para saúde de Mauá e Santo André

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em agenda com prefeitos no Palácio dos Bandeirantes ontem no final da tarde, garantiu apoio do Estado no custeio de equipamentos de Saúde de duas cidades do Grande ABC. Ao todo serão destinados para Mauá e Santo André R$ 38 milhões. A maior fatia do recurso, R$ 20 milhões, será endereçada para o território andreense.

Sem definir data, Tarcísio de Freitas garantiu ao prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT) repasse mensal de R$ 1,5 milhão para custeio do Hospital Radamés Nardini. A data exata para liberação do recurso, no entanto, não foi divulgada. “O mais breve possível. Vamos tentar para abril”, disse o governador.

Além do mandatário mauaense, Tarcísio de Freitas recebeu na sede do governo paulista os prefeitos de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL), de Rio Grande da Serra, Penha Fumagalli (PSD), de Diadema, José Filippi (PT), o secretário de Saúde de Santo André, Gilvan Junior (PSDB), representando o prefeito Paulo Serra (PSDB) e a deputada estadual Ana Carolina Serra (Cidadania). A agenda foi pautada por demandas regionais nas áreas de Mobilidade, Saúde e Segurança e também de cada município. “Tratamos das demandas individuais. Batemos ponto por ponto”, afirmou Tarcísio ao garantir liberação de recursos “nós próximos dias”.



HISTÓRICO

Em 2022, Mauá recebeu R$ 9 milhões, em seis vezes de R$ 1,5 milhão, para o Nardini. A cidade, porém, deixou de receber os repasses no início de 2023. O Nardini tem custo mensal de R$ 10 milhões e, segundo o prefeito Marcelo Oliveira, atende também pacientes de Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, São Paulo e acidentados do Rodoanel Mário Covas e da Rodovia Índio Tibiriçá. “Nós fizemos o pedido de R$ 3 milhões, mas o Governo do Estado entendeu que este montante não seria possível. Então, R$ 1,5 milhão vai ajudar, mas é claro que precisamos de mais”, comentou.

O convênio celebrado prevê repasse por 12 meses perfazendo total de R$ 18 milhões. Ainda segundo a prefeitura de Mauá, toda a documentação exigida pelo Estado foi apresentada e validada no ano passado.

SANTO ANDRÉ

O secretário de Saúde, Gilvan Júnior (PSDB), afirmou que o governador vai destinar para Santo André, R$ 20 milhões para custeio da Saúde. O valor faz parte dos esforços e articulações da deputada estadual Ana Carolina Serra (Cidadania) junto ao governador. O montante estava, segundo Gilvan, programado para janeiro. “Esse recurso vai fortalecer nossa rede de atendimento que acaba sendo pressionada com o aumento nos casos de dengue e bronquiolites”, garantiu.

Gilvan Júnior também destacou que o aporte financeiro será distribuído em toda a rede para o custeio das 34 UBSs (Unidades Básicas de Saúde), cinco UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e um PA (Pronto Atendimento) de Paranapiacaba.