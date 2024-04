Após destruir, Paço de Diadema agora quer honrar o Observatório

Demolido em janeiro após quase 12 anos fechado, o Observatório Astronômico de Diadema, no Jardim Inamar, poderá ganhar uma homenagem. Um documento da Prefeitura de Diadema, comandada por José de Filippi Júnior (PT), mostra que já está em debate a construção de um memorial no mesmo terreno onde funcionou o equipamento de pesquisa, que pelo projeto ficaria ao lado da creche prometida pelo Paço.

Na proposta, a Prefeitura analisa a criação de uma cúpula que remete à estrutura original, com materiais como metal e vidro, e à elaboração de um pequeno auditório para acomodar os espectadores das atividades a serem ofertadas pela Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), também em cores e elementos arquitetônicos assemelhados ao edifício demolido. O novo espaço ficará localizado próximo à entrada da nova unidade escolar, mas em tamanho reduzido.

O documento aponta ainda que o antigo espaço demandava uma importante reforma para seu uso mais adequado e, para manter as atividades relacionadas à astronomia, a Unifesp apresentou uma sugestão. “Caso a decisão do município seja pela desativação do observatório astronômico, é necessário a realização de um trabalho de preservação (história e memória) que permitisse manter o aspecto da tradição e dos objetivos educativos da iniciativa”, diz um trecho.

“Não sou nenhum gênio, mas pelo que vi esse projeto é um monte de informação amontoada que não diz nada. Derrubaram e agora estão fazendo alguma coisa para mostrar serviço”, afirmou Ozimar Pereira, um dos fundadores da Saad (Sociedade de Astronomia e Astrofísica de Diadema) e que esteve na criação do Observatório. “Esse pessoal está cada vez melhor nas técnicas de enrolar a população. Se essa mentalidade fosse predominante no mundo, não existiria um parque arqueológico, apenas demolições e muitos memoriais”.

O OBSERVATÓRIO

O espaço foi criado em 1992 para observação e estudos de planetas e estrelas. A expectativa revelada pelo Paço é que o antigo edifício dê espaço para uma creche. Além disso, um novo serviço de ensino de astronomia será desenvolvido no município. Porém, conforme divulgou o Diário, após três meses, o local encontra-se em situação de abandono, com lixo e presença de moradores em situação de rua.

O antigo observatório estava localizado na Avenida Antonio Sylvio Cunha Bueno, 1322, e funcionava junto a um centro cultural, que teve suas atividades remanejadas. O local era gerido pela Saad e mantido, com entraves, por convênio com a Prefeitura, antes de seu fechamento em 2012. O Paço afirma que o espaço estava muito depreciado, sem condições para um estudo adequado, e por isso foi demolido.

Em nota, a Prefeitura de Diadema confirmou que está dialogando com o Conselho do Patrimônio Histórico sobre a construção do memorial, mas não respondeu os questionamentos sobre uma possível reforma do antigo espaço com os recursos. Na semana passada, a administração não havia informado o local da homenagem.

O prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior, disse ao Diário que o espaço não foi reformado porque houve a informação de cientistas de que o nível de urbanização da cidade criava uma condição de reflexo da luz que não permitiria que um “equipamento “simples” como o observatório garantisse uma boa visualização.