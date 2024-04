Público escolhe 11 vileiros para salvar da Zona de Risco em A Grande Conquista; confira!

A primeira eliminação de A Grande Conquista aconteceu nesta quinta-feira, dia 25, e agitou ainda mais os ânimos das três casas do reality. Acontece que 21 vileiros foram selecionados na última quarta-feira, dia 24, após perderem o desafio que os colocou na Zona de Risco.

Agora, pela escolha do público, dez participantes precisaram empacotar suas coisas e deixaram o confinamento antes mesmo de completar uma semana dentro do reality. Que trajetória curta, hein?! Mas, calma, antes de conhecer os nomes que saíram do programa, que tal conferir como ficou o clima nas casas antes de Rachel Sheherazade aparecer ao vivo?

Na casa azul, um dos maiores embates foi sobre o suposto desperdício de comida que está rolando. Graci e Hideo começaram a discutir na cozinha e o clima ficou pesado entre os vileiros.

Não é nada fácil conversar com 21 pessoas, né? Então, no ao vivo, Rachel teve a importante missão de selecionar apenas um representante de cada casa para entender como estavam os sentimentos ao enfrentar a primeira berlinda do programa.

Edlaine Barboza, por exemplo, confessou que estava bem chateada com alguns participantes que ela considerava aliados. A vileira estava incomodada porque os outros confinados não acreditam que ela possa ser escolhida pelo público para voltar da berlinda.

Anahí Rodrighero, que é moradora da casa laranja, relembrou a treta que rolou durante esta quinta-feira, dia 25. Caso você não se lembre, alguns participantes quiseram fazer um snack durante a madrugada, porém, acabaram atrapalhando as pessoas que estavam tentando dormir na cozinha.

Any contou que uma de suas colegas acabou levando uma pisada na cabeça, mas a ação não foi detectada pela produção e, por esse motivo, ninguém foi expulso por agressão.

Sem mais delongas, vamos aos vileiros que vão continuar por mais algum tempo nas casas, né? Com o coração a mil e a tensão lá em cima, Rachel não perdeu tempo ao anunciar os primeiros cincos nomes que foram salvos pelo público que não está perdendo nem um dia do programa.

João Pinto, Cel, Poliana Roberta, Kaio Perroni e Edlaine receberam a oportunidade de continuarem no reality e provarem que ainda têm muita coisa para mostrar ao longo dos próximos dias.

Bruno Cardoso, MC Mari, Vinigram, Anahí, Fellipe Villas e Hadad completaram a lista de nomes que receberam mais uma chance de continuarem se mostrando ao longo do desafio. Agora é jogar para ganhar, né?

Ah, calma que não acabou! Gaby Fontenelle desistiu do reality ainda nos primeiros dias e deu a oportunidade para Ysani, que tinha sido desclassificada por testar positivo para Covid-19, voltar ao desafio.