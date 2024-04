Anchieta segue congestionada; túneis na Imigrantes foram vandalizados

Segundo último boletim da Ecovias, a Rodovia Anchieta permanece com tráfego congestionado no sentido litoral, do km 35 ao km 40, devido a acidente na tarde desta terça-feira (23). Já no sentido capital, há lentidão do km 20 ao km 17, pelo alto fluxo de veículos.



Por volta das 12h30, uma carreta colidiu na rodovia, na altura do km 43 ao sentido litoral. Sem vítimas, o acidente impactou o trânsito desde então.



De acordo com a concessionária, caminhões e carretas com destino a São Paulo devem utilizar o trecho de serra da via. No local, em contrapartida, o tempo é bom, assim como a visibilidade.



FUNCIONAMENTO





O SAI está em Operação Normal (5x5). A descida é realizada pela pista Sul da Via Anchieta e da Rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra acontece pela pista Norte das duas rodovias.



ALERTA





Outra notificação da empresa é sobre os túneis 13 e 14 da Rodovia dos Imigrantes, sentido São Paulo. Os equipamentos estão sem energia devido a vandalismo no local. Em nota, a Ecovias notifica que equipes trabalham para normalizar a situação o mais rápido possível.