Moradora rio-grandense sonha ser primeira astronauta negra do Brasil

Aos 21 anos, a jovem de Rio Grande da Serra, Vitória Marques da Silva, é aspirante a astronauta. Estudante de engenharia aeroespacial da UFABC (Universidade Federal do ABC) sonha ser a primeira mulher negra a alcançar o posto no País.

Moradora da Vila Niwa, Vitória continua a quebrar barreiras para alcançar o objetivo. No mês passado, participou de sua primeira conferência internacional. A pesquisa acadêmica Confiabilidade do Pouso em Marte do Rover Perseverance foi selecionada pelo comitê organizador para participar da XIV Colage (Conferência Latinoamericana de Geofísica Espacial), realizada entre os dias 8 e 14 de abril, em Monterrey, no México. O congresso reuniu cientistas e estudantes de diversos países para debater projetos da área de geofísica espacial.

Com a participação no evento, Vitória se tornou membro, por quatro anos, da Colage e recebeu premiação de melhor apresentação por seu trabalho.

Para viver esse sonho, a jovem contou com a ajuda de muitos desconhecidos. Semanas antes de embarcar para o México, Vitória criou vaquinha on-line para arrecadar fundos para custear a viagem. No total, 104 doadores participaram do financiamento coletivo e foram arrecadados R$ 10.632,46 – a meta era R$ 10.500.

“O congresso foi incrível, conheci muitas pessoas da área e fiz ótimos contatos que poderão virar grandes oportunidades profissionais. Sou o reflexo do apoio e incentivo que todos me deram”, disse a jovem.

NO CAMINHO

“As pessoas não enxergam a atividade de astronauta como uma profissão. Associam muito a um desejo de criança, então falam que devo desistir e escolher algo que seja rentável e mais possível de alcançar”, afirmou Vitória. A estudante sabe das dificuldades para alcançar seu propósito, principalmente no Brasil, onde não há curso de formação de astronauta – o atual senador Marcos Pontes (PL) é o primeiro, e até o momento, o único astronauta e cosmonauta brasileiro.

Os estímulos negativos e a falta de apoio são utilizados pela jovem como combustível para alcançar seu principal objetivo. Cursando o terceiro ano, Vitória já desenvolveu duas pesquisas: a primeira sobre a reutilização das estruturas aeroespaciais após seu fim de vida, e a segunda é a que foi apresentada no congresso. Neste ano, ela começou a iniciação científica no Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) sobre a atomização de sprays de combustíveis para foguetes.

Além do objetivo pessoal, a estudante quer contribuir com o setor aeroespacial nacional. “Somos o futuro do País, e estamos empenhados para que o Brasil avance cada vez mais. Quando pensamos em astronautas logo vem a Nasa ou a SpaceX em mente, mas seria incrível se tivéssemos o nosso próprio centro de treinamento”, afirma. “Quem sabe não me torno a primeira astronauta negra brasileira”, sonha a estudante do Grande ABC.

