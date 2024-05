Pedaço de concreto cai sobre telhado de Emeb em Diadema

Um acidente em obra na Emeb (Escolas Municipais de Educação Básica) Dr. José Martins da Silva, no bairro Eldorado, gerou preocupação em funcionários do local. Uma peça de anel de concreto caiu de um guindaste sobre um dos depósitos com materiais de uso dos alunos, na última terça-feira (30). O espaço onde o acidente ocorreu está interditado e uma lona preta cobre o teto. As aulas seguem normalmente na unidade escolar.

O fato ocorreu por volta das 15h30 de terça, segundo afirma um funcionário do local que preferiu não ser identificado. Uma obra de reforma estrutural estava sendo realizada. Ele diz que a cena foi presenciada por testemunhas, mas o espaço foi rapidamente fechado para que ninguém filmasse ou fotografasse. Não houve feridos, já que, de acordo com o apurado e o divulgado pela Prefeitura, o local não funciona como uma sala de aula e, sim, como um depósito de materiais esportivos.

“É uma sala que em dado momento as crianças entram, além de funcionários que pegam material. Se era um depósito, alguma coisa guarda, e se tivesse alguma pessoa ali naquele momento?,” questiona o funcionário. “Precisaria morrer alguém para tomar o cuidado de no horário de aula das crianças não ter uma reforma deste porte? Isso deveria ser proibido”, finaliza. O prédio passa por obras desde 2023, que visam deixar o imóvel acessível, implementar sistema de coleta e reaproveitamento de água de chuva, instalação de um elevador e construção de novos blocos, além de outras intervenções.

Segundo informado, a sala de aula encontra-se totalmente destruída, e os funcionários pedem uma vistoria para averiguação do andamento da obra, além da apresentação da documentação das intervenções, visando verificar o porquê não houve mitigação de riscos por parte da empresa contratada. Houve solicitação de parecer técnico para o conselho de engenharia e para a Prefeitura de Diadema, visando os devidos esclarecimentos.

A Prefeitura de Diadema afirmou em nota oficial divulgada em seu site que ninguém ficou ferido. O acidente, segundo o Paço, aconteceu em área isolada. “Desde o início da reforma, todas as crianças foram realocadas para outros setores da escola, ficando completamente isoladas das áreas da obra. A Prefeitura de Diadema já iniciou apuração sobre as causas do acidente e técnicos da administração acompanham todos os passos da obra”, diz o comunicado.

OUTROS CASOS

Não é a primeira vez que unidades escolares de Diadema tem problemas neste ano. Em março, um vazamento de gás aconteceu na Emeb Professor Francisco Daniel Trivinho. Os pais que foram levar as crianças à unidade de ensino teriam sido avisados por outras pessoas do forte cheiro e desistiram de deixar os pequenos. A Prefeitura contestou e disse que os alunos não foram aceitos na escola durante a entrada.

Em abril, um professor de Educação Infantil foi acusado de agredir uma criança de 2 anos na Emeb José Rodrigues Pinto, na Vila Nogueira. O docente Gilson de Lima, 62, teria segurado o aluno pelo pescoço para que ele terminasse uma tarefa, de acordo com depoimento de uma testemunha. Fotos tiradas após o ocorrido mostravam hematomas no entorno do pescoço do menor. A Prefeitura informou que o professor envolvido na denúncia foi afastado de suas funções.