Charge - 3 de maio de 2024

Um acidente em obra na Emeb (Escolas Municipais de Educação Básica) Dr. José Martins da Silva, no bairro Eldorado, gerou preocupação em funcionários do local. Uma peça de anel de concreto caiu de um guindaste sobre um dos depósitos com materiais de uso dos alunos, na última terça-feira (30). O espaço onde o acidente ocorreu está interditado e uma lona preta cobre o teto. As aulas seguem normalmente na unidade escolar.

O fato ocorreu por volta das 15h30 de terça, segundo afirma um funcionário do local que preferiu não ser identificado. Uma obra de reforma estrutural estava sendo realizada. Ele diz que a cena foi presenciada por testemunhas, mas o espaço foi rapidamente fechado para que ninguém filmasse ou fotografasse. Não houve feridos, já que, de acordo com o apurado e o divulgado pela Prefeitura, o local não funciona como uma sala de aula e, sim, como um depósito de materiais esportivos.