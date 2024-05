Delegada aposentada é feita refém durante roubo em São Caetano

Uma delegada aposentada foi feita refém em São Caetano após anunciar a venda de um fogão na internet. A vítima foi rendida em casa por três criminosos, dois homens e uma mulher, que foram autorizados a entrar no apartamento para supostamente recolher o eletrodoméstico. O caso ocorreu na terça-feira (14), no bairro Santo Antônio.

Após entrar na residência, o trio anunciou o assalto, amarrou a delegada aposentada e tentou fugir com joias, dinheiro e outros objetos de valor. Segundo informações dadas pela própria vítima ao canal SBT, após a saída do grupo do apartamento, ela teria conseguido se desamarrar e acionar a PM (Polícia Militar).

A polícia encontrou o trio ainda no interior do edifício. Com os criminosos, foram apreendidos um revólver calibre 38, duas chaves de veículos e objetos pessoais da vítima.

Segundo informações da SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), os três indivíduos teriam confessado o crime e foram conduzidos à delegacia, onde foi constatado que a mulher que participou do roubo era foragida da Justiça.

O veículo usado na ação tinha registro de roubo e estava com as placas adulteradas. A SSP diz que o carro foi devolvido à proprietária.

O caso foi registrado como roubo, captura de procurado, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, localização/apreensão e entrega de veículo na Delegacia de São Caetano.