Lutador da Seleção Brasileira de Taekwondo é agredido em São Caetano

Gabriel Campolina Santos, 23, atleta da Seleção Brasileira de Taekwondo, foi alvo de agressão e injúria racial nesta terça-feira (14), na estação São Caetano do Sul, da linha 10-Turquesa da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos).

O suspeito, de 20 anos, teria agredido Gabriel com um chute por trás, motivado pelo fato do lutador, um homem negro, estar abraçado com uma mulher branca. A vítima reagiu e, em seguida, o agressor foi contido por pessoas que presenciaram a briga. A situação foi acalmada por guardas municipais presentes no local.

A Confederação Brasileira de Taekwondo expressou repúdio ao ato racista dirigido a Gabriel. A entidade destacou que é inadmissível que atos de discriminação racial ainda ocorram na sociedade atual, ferindo a dignidade humana e os valores de justiça e igualdade promovidos na comunidade do taekwondo.

"A discriminação racial não só fere a dignidade humana, mas também vai contra os valores de justiça e igualdade que buscamos promover em nossa comunidade. Repudiamos veementemente qualquer forma de preconceito, seja ele racial, étnico, religioso ou de qualquer outra natureza", diz a nota.

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), o homem foi levado à Delegacia de São Caetano do Sul e, após passar por atendimento médico na UPA da cidade, as vítimas também compareceram ao local. Exames ao IML foram solicitados.

A ocorrência foi registrada como lesão corporal e injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional, com base na Lei 7.716/89.