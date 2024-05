UBS São João é inaugurada na Avenida Barão de Mauá

A Prefeitura de Mauá inaugurou, nesta sexta-feira (3), o novo prédio da UBS (Unidade Básica de Saúde) São João, na Avenida Barão de Mauá, na altura do número 4.050. A edificação tem uma área construída de 1.365,31 m², representando um aumento de 43% em relação à unidade anterior. A obra foi viabilizada por meio de convênio entre o Paço, que entrou com o projeto desenvolvido entre 2021 e 2022, e a Uninove (Universidade Nove de Julho), no âmbito do programa Mais Médicos. O investimento ultrapassou R$ 8,5 milhões.

O evento contou com a participação de autoridades, como o prefeito Marcelo Oliveira (PT), o Secretário Nacional da Atenção Primária à Saúde, Felipe Proenço, que representou a ministra Nísia Trindade, o representante da Uninove, Cristiano Gomes e do deputado estadual Rômulo Fernandes (PT).

O prefeito Marcelo Oliveira ressaltou que a conclusão da obra é apenas mais um passo na reestruturação da Saúde de Mauá. “Esse espaço é do povo. O projeto foi concebido ouvindo a comunidade, no Orçamento Participativo e os usuários. Quando assumimos, visitei a UBS São João e a situação era muito complicada. Um espaço caindo aos pedaços, poucos funcionários que praticamente não tinha condições de trabalhar e precisávamos fazer algo para mudar este cenário. Antes eram 42 mil usuários e hoje são 50 mil. Em janeiro de 2021, haviam apenas dois clínicos atendendo e atualmente são oito. O estoque de medicamentos estava abaixo dos 10% e a farmácia atendia, em média, 2.000 receitas por mês. Hoje, o estoque está em quase 90% e conseguimos atender, 6.000 receitas por mês e podemos ampliar para 10 mil. Existiam dois enfermeiros e ampliamos para seis. Auxiliares de enfermagem eram seis, agora passaram a ser 13. Não havia dentistas, agora colocamos dois e vamos ampliar para mais dois.”

A estrutura recém-inaugurada já começou a funcionar parcialmente a partir das 13h desta sexta-feira, para consultas agendadas. Na segunda-feira, todos os procedimentos passarão a ser nesse local e não mais na quadra ao lado. O horário de funcionamento também será ampliado. Hoje é até às 17h. A partir de segunda-feira (6) será das 7h até às 21h.

A secretária de Saúde, Celia Bortoletto, reforçou que a conclusão dessa obra é mais uma importante vitória do SUS (Sistema Único de Saúde). “Esse é um fruto colhido da semente plantada em 2013, ano da criação do programa Mais Médicos. Quando Mauá foi contemplada com uma faculdade de Medicina, que a Uninove assumiu, recebemos médicos que nos ajudaram a cuidar das pessoas dessa cidade. Agora conseguimos viabilizar um projeto tão importante que reforça nosso compromisso de reconstruir Mauá e, principalmente, fortalecer o vínculo da comunidade com a maior política pública do mundo, não apenas da área da saúde, que é o SUS. Viva o SUS”, comentou.

Projetada de acordo com a legislação de acessibilidade, a nova UBS São João oferece mais espaço para acolher e atender a população. Com um total de 18 consultórios, sete a mais do que a unidade anterior, também contará com uma sala de espera com capacidade para 64 pessoas, triplicando a capacidade do antigo prédio. Além disso, haverá uma nova sala da comunidade, com espaço para 30 pessoas, além de áreas dedicadas a farmácia, odontologia e recepção, todas ampliadas.

A nova UBS conta ainda com salas especializadas, incluindo espaços para emergência, observação, curativos, vacinação, coleta, ECG (eletrocardiograma), medicação e inalação, além de sanitários acessíveis. Com a obra finalizada, a unidade de saúde passa a ser totalmente informatizada, com totem para emissão de senhas e painel para que os paciente sejam chamados.