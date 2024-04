Escritor e bar andreense fecham parceria para promover literatura em HQs

Em uma aventura intergaláctica, Jizu é um alienígena que tem o dever de julgar o destino dos planetas, e agora a Terra e toda humanidade estão em suas mãos. “Ele tem várias vidas na Terra, e conhece uma série de celebridades, estudiosos, e pessoas a quais ele vai tendo contato e vai dando mais ponto ou menos ponto”, explica Eduardo Kaze, criador dessa história intitulada como Os Livros de Jizu, uma saga de HQ’s ilustrada por inteligência artificial, que acompanha todo o processo que esse alienígena vai passar para decidir o que fazer com o planeta Terra. “Vai ser uma série em 12 edições que encerra essa temporada para sabermos se a Terra está a salvo ou não. Vamos acompanhando mensalmente, todos os meses sai uma nova edição”, acrescenta.

Eduardo Kaze, 40, é um jornalista e escritor andreense. Há 11 anos no ramo da literatura, Kaze conta, em entrevista à equipe do Diário, como foi o processo de criação da história em quadrinho com inteligência artificial: “Utilizei uma IA da Microsoft chamada Bing, onde você coloca um comando que eles chamam de prompt, e determina o que você quer que ele desenhe, aí ela te dá as opções. Então é um processo de erro e acerto, você fica fazendo 300 imagens para conseguir salvar uma. Essa tecnologia ainda é bastante limitada nesse sentido, e isso também foi uma certa motivação para usar esse tipo de personagem (alienígena) na história, que é um personagem genérico”, justifica o escritor, “se, por exemplo, eu quisesse desenhar, digamos assim, o Superman, eu não ia conseguir dois Superman iguais, e não ia conseguir criar nunca uma narrativa. Então, fiz nesse sistema, com esse personagem, uma história que acontece sempre a partir do ponto de vista de um narrador, que no caso é ele (Jizu)” conclui Eduardo.

Para as vendas e distribuição de Os Livros de Jizu, o escritor firmou uma parceria com Gustavo Belarmino, 25, que dirige o bar O Beco USA, situado na Avenida Utinga, 1143, em Santo André. Reinaugurado há cerca de dois meses, o espaço reúne as artes da gastronomia, comandada por Leonardo Gasparotto, a coquetelaria do próprio Gustavo, e o Street Art, bem evidenciado em grafites de vários artistas, que contemplam todo o local.

Belarmino, que tem uma ligação pessoal com jornais e gibis, já que cresceu lendo na banca que seu avô tinha quando era criança, explica por que trouxe as vendas da HQ de Kaze para o bar: “O trabalho feito pelos bares e restaurantes se fixou tanto ao comercial que a gente perdeu alguns valores que poderiam de certa forma se tornar acessível para quem basicamente não buscaria isso, entendeu? Eu acho que isso se vinculou aqui com o pessoal de 25 a 35 anos. Um ponto fora do trabalho. Eles estão vindo e com isso têm tido a possibilidade de acessar a arte involuntariamente. Um ponto muito interessante para mim, que me fez acreditar muito no trabalho do Kaze para fazer essa parceria, é a forma que ele distribui esse trabalho também de maneira gratuita pela internet. Então a materialização disso para mim foi importante, porque ele já assume esse papel com a literatura de uma forma que torna acessível para a galera. Para mim, isso é um trabalho a ser valorizado e investido”, afirmou.

A primeira edição de Os Livros de Jizu já está à venda no bar, ao custo de R$ 6, mas também pode ser encontrada digitalmente pelo site www.eduardokaze.com.br. O Beco USA está aberto para clientes às quintas-feiras, das 19h às 2h; às sextas, das 19h às 4h, aos sábados, das 15h às 3h; e aos domingos, das 15h à meia-noite.