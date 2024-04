Governo age e impede votação para convocação de Reple pela Câmara

O prefeito Orlando Morando (PSDB) agiu para travar a convocação do secretário de Saúde, Geraldo Reple Sobrinho, na sessão de ontem da Câmara de São Bernardo. Como estratégia, o governo prometeu responder os requerimentos de informação aprovados na semana passada. Os trabalhos ficaram suspensos por cerca de 1h40m enquanto os vereadores aguardavam a manifestação da Prefeitura.

Os parlamentares ficaram ausentes do plenário das 10h30 às 12h10, quando o líder do governo. vereador Ivan Silva (PRTB) passou a fazer a leitura das respostas dadas pelo Paço, sobretudo aos requerimentos que questionavam a nomeação de Rodolfo Strufaldi como diretor do Hospital da Mulher.

“O governo travou a sessão para o secretário não ser convocado. Quando as respostas dos requerimentos chegaram, os vereadores não tiveram tempo de ler. Estavam muito evasivas e não agradaram nenhum vereador. Temos assinaturas suficientes para votar a convocação do Reple na terça-feira (a sessão será adiantada em um dia devido ao feriado de 1º de maio). Foi um compromisso assumido por todos os vereadores, tenho certeza que vão cumprir”, disse Julinho Fuzari (Cidadania).

O documento que pede a convocação de Reple foi assinado por todos os vereadores.

“Com vários escândalos na saúde, eu acredito que se faz necessária sim a convocação do secretário. E lógico, ele não sendo convocado abre a possibilidade de abrirmos uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para isso ser investigado”, comentou Glauco Braido (MDB).

Alvo do Legislativo, Reple entrou em férias de 15 dias na segunda-feira. Até 7 de maio, o cargo será ocupado interinamente pelo adjunto Edson Massamori Nakazone. “Ele não deveria estar de férias e sim afastado até ser feito um processo de investigação completo. Acho que as férias foram uma manobra que o prefeito utilizou para que ele não possa ser convocado à Câmara, o que chega a ser um absurdo”, criticou Glauco.

‘São complicações naturais. É o ciclo natural da vida’, diz Ivan Silva

Líder do governo na Câmara, o vereador Ivan Silva (PRTB) defendeu a gestão do prefeito Orlando Morando (PSDB) em meio aos escândalos na saúde do município, em especial os casos que vêm acontecendo no Hospital da Mulher.

“Quantas pessoas morrem todos os dias em hospitais? São complicações naturais que acabam ocorrendo. São tragédias, claro, ninguém é conivente com nada disso, mas é o ciclo natural da vida”, declarou Ivan.

O vereador se refere aos casos de Deisy Coimbra, 29 anos, que morreu em março deste ano após receber duas anestesias durante o parto; e de Giovanna Bianchi Dinalli, 29, que morreu em 15 de abril, dois dias depois de passar por uma cesária de emergência para retirada do bebê, que nasceu morto, devido a uma hemorragia. Após o parto, a gestante foi levada para UTI (Unidade de Terapia Intensiva) com excesso de potássio e magnésio no sangue, hemorragia e falência dos rins. Segundo seu marido, Adriano Batista de Lima, 30, houve negligência por parte dos médicos no atendimento à sua esposa.

O Diário tem revelado inúmeros casos ocorrido no Hospital da Mulher nos últimos 30 dias, como o de Raissa Falosi Santos, 20, que ficou 19 dias com uma compressa em seu corpo após dar à luz na unidade de saúde.

Grupo obtém apoio para urgência

Grupo de vereadores de São Bernardo que estão trabalhando para conseguir o número de assinaturas para solicitar regime de urgência e, assim, mandar para votação o requerimento de convocação do secretário de Saúde anunciou na noite de ontem que conseguiu os apoios necessários. O documento deve ser protocolado na sessão de terça-feira. Caso seja aprovado, Geraldo Reple Sobrinho terá 15 dias para comparecer à Câmara para dar explicações sobre as denúncias de erros médicos, negligência e violência obstétrica ocorridos no Hospital da Mulher.

O trabalho de convencimento dos vereadores começou logo após o fim da sessão de ontem, quando a expectativa de o pedido entrar na ordem do dia foi frustrada por pressão do governo. Foto do requerimento de urgência requerendo ao presidente Danilo Lima (Podemos) que inclua na ordem do dia a convocação do secretário passou a circular na noite de ontem, com 17 assinaturas – são necessárias, no mínimo, 15.

A reportagem do Diário checou, e confirmou, a veracidade da imagem com fontes a par do assunto. Para que o documento tenha validade, é preciso que seja protocolado na próxima sessão por qualquer um dos requerentes, ou conjuntamente. Outros legisladores podem aderir; também é possível ao vereador retirar o endosso.