Operação Comboio causa lentidão na Anchieta sentido litoral

Os motoristas que trafegam pela Via Anchieta na manhã desta quinta-feira (25), tanto no sentido capital quanto no sentido litoral, enfrentam dificuldades devido ao intenso fluxo de veículos e Operação Comboio em diferentes trechos da rodovia.

No sentido capital, a lentidão se estende do km 12 ao km 10. Já no sentido litoral, os congestionamentos são registrados do km 31 ao km 44, devido à operação comboio, que tem início na praça de pedágio, em decorrência da formação de neblina e baixa visibilidade. A Ecovias, concessionária responsável pelas vias, também informou outro ponto de lentidão do km 63 ao km 65, por conta de um grande fluxo.