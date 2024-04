Festival Casaberta acontece neste domingo

Os amantes de boa música e apaixonados em conhecer novos artistas já têm a programação perfeita para o domingo (28), com a a segunda edição do Festival Casaberta, em São Bernardo. O evento gratuito traz três bandas de rock independente para agitar o público do Parque Municipal Engenheiro Salvador Arena, na Avenida Caminho do Mar, número 2.980, a partir das 13h. Além dos shows, o local terá estandes de gastronomia, tatuagem e economia criativa.

O grupo curitibano de indie rock Terraplana sobe ao palco às 14h30. Em seguida, terá o show da banda regional Morro Fuji, com letras e melodias poderosas que flertam com diversos gêneros musicais. O encerramento fica com Sophia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo, que ganhou reconhecimento após o lançamento de álbum homônimo em 2021, listado como um dos melhores discos do ano pela Associação Paulista de Críticos de Arte.

“Estamos fazendo os drops, que são versões menores do evento, para servirem de ‘esquenta’ para o festival que teremos em 2025. Assim, continuamos movimentando a cena e mantemos a ideia de uma festa colaborativa. Ainda não temos patrocinador, fazemos tudo 100% por conta, desde a estrutura de som até contratação de pessoas para trabalharem no evento. Queremos tornar a arte mais acessível, além de exaltar as produções que acontecem no Grande ABC”, reforça o produtor musical Evandro Chefas, da Arbol Music, responsável pelo evento.

No ano passado, o Festival Casaberta teve dois dias de shows, com a participação de 20.000 pessoas e arrecadação de três toneladas de alimentos. Para ajudar na edição deste ano, é possível doar pela vaquinha (www.vakinha.com.br/4685528) da Arbol Music. Neste domingo, também serão arrecadados produtos não perecíveis (exceto açúcar e sal).