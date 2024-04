Gisele Bündchen é vista chorando após ser parada por policial nos Estados Unidos

Ninguém gosta de ser parado pela polícia, né? E com Gisele Bündchen não é diferente! Porém, por ser famosa, todas as reações da super modelo a qualquer situação se tornam verdadeiras notícias, como aconteceu na última quarta-feira, dia 24. Acontece que, segundo informações do TMZ, a brasileira foi vista com o rosto vermelho após passar por uma revista policial na Flórida, nos Estados Unidos.

O jornal informou que a super modelo estava dirigindo pelas ruas de Surfside quando um oficial pediu para que ela parasse o carro e entregasse alguns documentos. Gisele não teve problemas em fazer o que lhe foi pedido, porém, ela parece ter ficado bem chateada depois de levar uma multa.

No vídeo obtido pelo TMZ, Bündchen entrega a documentação do carro e o policial faz a checagem normal, mas é quando ele volta com um papel para multá-la que é possível ver o rosto da modelo bastante vermelho e ela chega a enxugar o rosto, como se secasse as lágrimas, enquanto tenta se esconder dos outros carros que estão passando ao redor e dos paparazzi que apontam suas câmeras para ela.

Não é possível saber o motivo pelo qual a brasileira acabou caindo em lágrimas, uma vez que o policial não parece ter sido grosseiro em sua abordagem. Segundo o site, Gisele foi vista mais cedo ao lado do novo namorado, Joaquim Valente, mas não se sabe se ele estava na Mercedes G-Wagon ao lado da modelo.