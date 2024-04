Região registra quatro novas mortes por dengue e total chega a 15

A região registrou quatro novas mortes por dengue e o total de vítimas no ano chegou a 15. Os óbitos ocorreram em São Bernardo e São Caetano, com dois registros em cada município, segundo última atualização do Painel de Controle da Doença SES (Secretaria Estadual de Saúde).

Em 15 dias, o número de mortes por dengue cresceu 114% no Grande ABC, quando foram registrados sete óbitos no dia 10 deste mês. Outras dez mortes suspeitas estão sendo investigadas.

Em relação ao perfil das vítimas, os homens são a maioria e representam 60% dos óbitos. No total, foram confirmadas nove mortes de pacientes masculinos e sete de femininos. A idade com maior número de registros é entre 50 e 64 anos e entre 65 e 79 anos, com cinco casos em cada faixa etária. No último dia 15, o primeiro óbito em um jovem, entre 15 e 19 anos, foi confirmado em Santo André.

Os casos confirmados de dengue na região se aproximam de 15.000, até esta quinta-feira (25), foram contabilizadas 14.778 notificações nos sete municípios. Os órgãos de saúde investigam ainda outros 3.568 casos. Mauá é o município do Grande ABC com maior número de ocorrências confirmadas, com 4.864 do total, ou seja, 34% dos casos.

No Estado de São Paulo, 436 mortes foram confirmadas e outras 692 estão em investigação. Já são 749.644 notificações contabilizadas em 2024 em São Paulo. No Brasil, são 3,8 milhões de ocorrências no ano e 1.792 óbitos, segundo última atualização do Painel de Monitoramento das Arboviroses do Ministério da Saúde.

ESTADO DE EMERGÊNCIA

Desde 5 de março, São Paulo está sob estado de emergência para dengue. A decisão da Secretaria Estadual da Saúde foi recomendada pelo COE (Centro de Operações de Emergências) devido o aumento de casos. No Grande ABC, a medida foi decretada em 23 de março pelo Consórcio Intermunicipal com os municípios participantes do colegiado.