Volks busca ampliar sua participação no mercado da China

A Volkswagen planeja ampliar a participação no mercado chinês de veículos, o maior do mundo. E para isso está levando adiante sua estratégia ‘na China, para a China’, que tem como objetivo um alinhamento ainda mais próximo com as exigências específicas dos clientes daquele país, disponibilizando uma série de modelos.

O ID. CODE, carro conceito que será apresentado no Salão de Pequim, que começa hoje e vai até 4 de maio, é o primeiro modelo voltado a esse segmento. Ém SUV elétrico, projetado para condução totalmente autônoma de nível 4.

A Volks também dá a partida na submarca ID?UX, com modelos totalmente elétricos e orientados para o estilo de vida chinês e que foi criada para atrair especialmente os clientes jovens.

“A marca Volkswagen já pode contemplar 40 anos de sucesso na China e estamos dando continuidade a essa história de sucesso na nova era da mobilidade, confirmando assim a confiança de nossos clientes chineses”, declarou Thomas Schäfer, CEO da marca Volkswagen.

Segundo a marca, até 2030 a família ID – que já tem a ID.Buzz (Nova Kombi e o ID.4) terá 16 modelos. Isso inclui cinco veículos elétricos da nova submarca ID?UX, que terão sua estreia no mercado em 2027.

A montadora definiu como meta principal atingir 4 milhões de vendas anuais em 2030, se tornando a maior produtora internacional no mercado chinês, com crescimento no resultado operacional correspondente a 3 bilhões de euros (US$ 3,21 bilhões). Caso conquistado, o número representará aumento de 23% em relação às vendas do ano anterior na China e uma participação de mercado de 15% em um ambiente altamente competitivo.

Entre as medidas propostas, a Volkswagen pretende reduzir em 40% custos de projetos de produção local e de joint ventures com outras empresas da China – como a iniciativa conjunta com a Xpeng para produção de baterias de veículos elétricos. O objetivo é alcançar a “paridade de custos” com a competição local no segmento de carros compactos até 2026, que deve representar mais da metade dos carros vendidos no país até 2030.

(com Estadão Conteúdo)