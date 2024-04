Crise na Saúde? Eleuses dá parabéns a Morando

O secretário de Estado da Saúde, Eleuses Paiva, caiu na arapuca preparada pelo prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB). Exatamente no dia e no horário em que a Câmara, subserviente à sua vontade, ignorava o requerimento para convocar o secretário municipal de Saúde, Geraldo Reple Sobrinho, para explicar a série de denúncias de erros, negligências e violência obstétrica ocorridos no Hospital da Mulher, o tucano aparecia ao lado de Eleuses nas redes sociais fazendo vistoria no Centro de Tratamento do Espectro Autista, que vai ser instalado em parte do imóvel onde funcionava o Hospital Municipal Universitário. “Qual foi sua impressão, o senhor que é médico?”, perguntou o são-bernardense ao fim do périplo pelo imóvel. “Aprovado! Parabéns, prefeito!”, respondeu o visitante.

BASTIDORES

Orientações

E por falar em Orlando Morando (PSDB), o prefeito de São Bernardo convocou a cúpula da pré-campanha ao Paço de Santo André, encabeçada pelo vice dissidente Luiz Zacarias (PL), para um encontro na terça-feira, onde determinou quais os próximos passos do grupo na tentativa de conquistar o Poder Executivo. Estavam presentes, além do liberal, o vereador Lucas Zacarias (PL), o deputado federal Fernando Marangoni (União Brasil) e a presidente andreense do Partido Liberal, Viviane Cardoso dos Santos (foto).

Prioridade

Até onde se sabe, o deputado federal Fernando Marangoni não aproveitou o encontro com o prefeito Orlando Morando para solicitar do aliado explicações das mortes de duas gestantes e de quatro bebês no Hospital da Mulher. Por outro lado, o parlamentar passou a quarta-feira cobrando das autoridades federais esclarecimentos sobre a morte do cachorro Joca durante voo da Gol na segunda-feira. Dois dias depois, o parlamentar já se reuniu com o ministro dos Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho, e com o diretor da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), Tiago Sousa Pereira, para pedir providências.

Inconveniente

Prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT) irritou os jornalistas que participavam da coletiva com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) ao fim do encontro com políticos da região, ontem à noite. O petista chegou a interromper uma das respostas do republicano para fazer comentários intempestivos elogiando a gestão paulista.

‘Oliginal’

Uma das missões do eleitorado de Rio Grande da Serra no pleito de outubro é saber quem é quem na corrida pelo Paço. Entre os pré-candidatos, dois descendentes de orientais têm exatamente o mesmo nome. De um lado, Akira Auriani (PSB) trabalha o slogan “O japa certo”. Do outro, Marcelo Akira, o Akira do Povo (Podemos), pede para o eleitor “dar um Google” para que não seja confundido com o oponente.

Será?

A viagem do pré-candidato a prefeito de Santo André Eduardo Leite (PSB) a Brasília rendeu brincadeiras nos corredores da Câmara. No famoso cafezinho, a conversa de um grupo de tucanos era a de que o pessebista estaria receoso com a possibilidade de ter que compor com o PT. “Ele está sentindo que vão amarrá-lo em uma âncora”, disse um fofoqueiro de plantão.

Encontro

Vice-governador paulista, Felício Ramuth (PSD) se reúne hoje com grupo de empresários do Grande ABC para falar sobre “os desafios e avanços do governo de São Paulo”. O encontro promovido pelo Lide ocorre na Capital, na sede da empresa Eicon, localizada no bairro do Sacomã.