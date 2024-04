WSL confirma convites a Filipinho e Chumbinho para o Circuito Mundial

A World Surf League (WSL), liga que organiza o Circuito Mundial de Surfe, confirmou nesta quinta-feira os convites aos brasileiros Filipe Toledo e João "Chumbinho" Chianca para a próxima temporada. A entidade também anunciou o chamado "wildcard" para a lenda americana Kelly Slater para as etapas do Taiti e das Ilhas Fiji desta temporada.

"Com o ranking do corte do meio da temporada concluído, anunciamos Lakey Peterson, João Chianca, Stephanie Gilmore e Filipe Toledo, como wildcards da temporada 2025 da WSL", disse Jessi Miley-Dyer, comissária da WSL.

A dirigente afirmou que poderia até conceder convite a Chumbinho para a segunda metade da atual temporada. Mas decidiu dar mais tempo ao surfista brasileiro para sua recuperação física. Ele sofreu grave lesão enquanto treinava em Pipeline, em dezembro, e ficou em tratamento durante toda a primeira metade do CT 2024 e só recebeu autorização médica para voltar a competir agora.

"Conforme estabelecido na temporada passada, o Livro de Regras da WSL permite que apenas os campeões mundiais e competidores do Final 5 da WSL, sejam elegíveis para marcar pontos no ranking na segunda metade da temporada como wildcards. Com isso, o João (Chianca) seria elegível, mas estamos garantindo que ele tenha tempo suficiente para sua total recuperação e estamos animados para recebê-lo de volta ao Tour em tempo integral no próximo ano", afirmou Jessi Miley-Dyer.

Filipinho, por sua vez, havia anunciado que não competiria nesta temporada para poder cuidar da saúde mental. Assim, tanto ele quanto Chumbinho não conseguiram somar pontos no ranking do ano para avançar à segunda metade da temporada, que conta somente com 22 surfistas na disputa. Os dois brasileiros estão classificados para disputar a Olimpíada de Paris-2024.

Outro que não conseguiu avançar foi Kelly Slater. O americano, então, recebeu convites para disputar mais duas etapas do atual campeonato, no Taiti e em Fiji.