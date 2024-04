São Paulo visita Barcelona de olho na ponta

No primeiro compromisso do técnico Zubeldía, o São Paulo enfrenta hoje o Barcelona-EQU, pela terceira rodada da Libertadores. O jogo acontece a partir de 21h, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil.

Atualmente na vice-colocação do Grupo B, com 3 pontos, o tricolor venceu o Cobresal em casa na última rodada, ainda com Thiago Carpini. Já os adversários empataram nos dois compromissos anteriores, mas somam a marca de quase um ano de invencibilidade jogando em casa. A última derrota do Barcelona-EQU em seu estádio aconteceu em junho de 2023.

Com a liderança do Grupo B na mira, para chegar ao topo, o São Paulo precisa vencer o Barcelona-EQU, e também torce por um tropeço do líder Talleres, que visita o Cobresal.

A missão do clube da capital pode ser dificultada por questões físicas, já que o departamento médico do tricolor segue cheio. Lucas, James Rodríguez, Moreira e Luiz Gustavo não viajaram para o Equador, já que estão em fase de recuperação, mas podem integrar o elenco nos próximos dias. Já o processo complicado fica por conta de Rafinha e Wellington Rato, lesionados desde o início do mês, devem desfalcar o São Paulo no restante da fase de grupos do torneio continental, que dura até o fim do mês de maio