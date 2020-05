É hoje, 'American Pie' 2 e 3 no canal Sony

09/05/2020 | 07:50



Será no mínimo curioso rever as comédias de números 2 e 3 da série American Pie. A Segunda Vez É Ainda Melhor estará às 16h20 deste sábado, 9, no canal Sony. Na sequência, às 18h15, será possível rever O Casamento. American Pie, de Paul e Chris Weitz, de 1999, era o típico filme que os críticos amavam odiar. Cinco garotos tentando perder a virgindade.

Uma versão juvenil do italiano Meus Caros Amigos, de Mario Monicelli, de 1975. Kevin, Jim, Oz, Finch e Stifler. Piadas consideradas grosseiras, mas a juventude da época identificou-se com a galera. Jason Biggs e Sean William Scott seguiram carreira, Mena Suwari fez filmes de prestígio como Beleza Americana, de Sam Mendes, Oscar de 2000. Jennifer Coolidge, como a mãe de Stifler, virou mito sexual.

Um ano depois eles se reuniram numa casa de praia, à espera da segunda transa. James B. Rogers é o diretor, Eugene Levy, como o pai de Jim, foi melhor ator no Canadian Comedy Awards e Biggs e Scott ganharam o prêmio MTV de melhor beijo. O Casamento, de Jesse Dylan, de 2003, é o melhor. O casamento de Jim e Michelle. Vencerá ele suas inseguranças? Stifler organiza a despedida de solteiro e é a maior roubada. O quinteto irreverente apronta, mas o amor, entre tapas e beijos, vence. Bem bonito.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.