Gustavo Henrique não treina, é problema contra Fluminense e zaga vira novo problema corintiano

O ataque do Corinthians passou em branco nos últimos quatro jogos. Por consequência, a equipe amargou três derrotas seguidas. Além da obrigação de fazer o time desencantar diante do Fluminense, domingo, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão, o técnico António Oliveira agora também tem problemas para armar a defesa.

Ainda tratando da dengue, o zagueiro Gustavo Henrique não trabalhou no campo na reapresentação do elenco nesta quinta-feira. Ficou somente sob observação na academia. Como Raul Gustavo, seu substituto imediato, ficou sem clima com a torcida após ser expulso no revés de 1 a 0 diante do Argentinos Juniors após agredir o bandeirinha, o técnico português tem enorme dor de cabeça para formar o setor.

Caetano caiu em descrédito após apresentações ruins e anda encostado no elenco. Sem opções para o lado esquerdo da zaga, António Oliveira pode mandar um time "torno" diante do Fluminense, com Félix Torres e Cacá, ambos destros, atuando juntos.

Outra opção que o técnico já vem utilizando, mas somente no decorrer das partidas, seria improvisar o volante Raniele desde o começo na defesa, ao lado do equatoriano, abrindo uma vaga no meio. Ocorre que Fausto Vera também vendo sendo bastante cobrado pelo baixo rendimento como volante.

O argentino vem recebendo chances com a grave lesão de Maycon, que só retorna em 2025. Ganhou a preferência contra o jovem Breno Bidon, mas não emplaca. Contra o Juventude, Raniele atuou como único volante, com Igor Coronado e Garro dividindo a responsabilidade da armação. O esquema não deu certo e António Oliveira desistiu de mantê-lo.

Paulinho vem entrando no decorrer das partidas, mas ainda não tem condições físicas de atuar um jogo inteiro. Guilherme Birô é considerado meia e, por isso, o clube busca a chegada de ao menos mais um volante. Repleto de problemas, o já questionado António Oliveira começará a definir o time para domingo nesta sexta-feira.

Afundado na zona de rebaixamento, o time necessita com urgência somar sua primeira vitória no Brasileirão. A torcida já pressiona a diretoria. Integrantes da Gaviões da Fiel, principal organizada do clube, estiveram no Parque São Jorge para "conversa" com o presidente Augusto Melo.