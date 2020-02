Atila incentiva vários candidatos em Mauá

Raphael Rocha



04/02/2020 | 00:01



O prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB), deu início a tática para tentar levá-lo pelo menos ao segundo turno do pleito. O socialista não tem feito nenhuma objeção a projetos majoritários de figuras que apoiam seu governo. Pelo contrário. Tem até incentivado o lançamento de prefeituráveis no município. A estratégia de Atila envolve pulverizar a chance de viabilidade de uma terceira via na cidade, o que tende a favorecer seu projeto de reeleição e a candidatura do PT. Isso porque ele, como prefeito, tem a seu favor o recall eleitoral de 2016 e a estrutura da Prefeitura para dar mais visibilidade. Do outro lado, o PT já comandou a cidade em quatro oportunidades, sendo três com Oswaldo Dias (1997-2000, 2001-2004 e 2009-2012), justamente o nome escolhido pelo partido para compor como vice do vereador Marcelo Oliveira, o prefeiturável da legenda. Assim, Atila e PT têm mais condições de ir ao segundo turno.

Filiação

A estratégia do prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB), está tão em curso que o alto escalão do Paço já admite não pressionar a base de sustentação para manter o parecer negativo emitido pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado) sobre a contabilidade de 2016 da Prefeitura, no último ano de Donisete Braga (Pros) como prefeito. Se a casa mantiver a condenação, Donisete poderia ser enquadrado na Lei da Ficha Limpa. Mas Atila deseja ver o antigo aliado e antecessor nas urnas. Aliás, Donisete hoje anuncia seu novo partido. De saída do Pros, deve confirmar filiação no PDT.

Nomeação – 1

Rafael Caçapava, que por anos foi chefe de gabinete do vereador José Luís Ferrarezi (PT), foi nomeado para cargo comissionado no governo do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB). Ele foi admitido para ser assessor de governo dentro da Secretaria de Serviços Urbanos, chefiada pelo vice-prefeito Marcelo Lima (PSD). Terá, inclusive, gratificação especial pela função.

Nomeação – 2

Novo assessor do governo de Orlando Morando (PSDB), Rafael Caçapava é presidente municipal do PV, partido que esteve na mira do ex-prefeito Luiz Marinho (PT) para compor o time que defenderá seu nome na eleição à Prefeitura deste ano. A sigla estava cotada, inclusive, para indicar o vice na chapa petista. A nomeação de Caçapava muda a rota eleitoral do PV.

CPI do Natal Iluminado

A CPI do Natal Iluminado retoma hoje as oitivas. Vai ouvir Marcelo Alciati, que atuou como organizador do evento sob suspeita – em 2016, a Prefeitura de São Caetano, sob gestão de Paulo Pinheiro (DEM), firmou convênio de R$ 1,2 milhão com a Aciscs (Associação Comercial e Industrial de São Caetano), mas a prestação de contas não conteve todas as comprovações das despesas. Outro depoimento é de Fiama Lima, que também auxiliou na organização.

Esquentando motores

Santo André, São Caetano e Mauá retomam hoje as sessões, mas as pautas presentes na ordem do dia das câmaras indicam raros projetos de vulto na análise dos parlamentares. Em Santo André, por exemplo, a deliberação primordial será constituir as comissões permanentes da casa – setores que avaliam os projetos antes de irem para votação em plenário.

Frente de trabalho

Estranhamente, os demitidos da frente de trabalho de Ribeirão Pires não efetivaram ontem, como haviam prometido, representação no Ministério Público contra o governo de Adler Kiko Teixeira (PSB) pelo desligamento sem pagamento dos dias de atuação. O que se comenta é que a administração decidiu chamá-los para nova conversa com objetivo de solucionar o impasse.