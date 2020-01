Thiago Maia chega ao Rio para acertar com o Flamengo e realizar 'sonho' do pai

19/01/2020 | 12:07



O volante Thiago Maia desembarcou na manhã deste domingo aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, para acertar os últimos ajustes e assinar contrato com o Flamengo. O jogador, que pertence ao Lille, da França, deve ser emprestado até o final da temporada.

No saguão do aeroporto, Thiago Maia foi cercado por jornalistas e tirou fotos com torcedores. O volante revelou que havia tido uma sondagem no ano passado para se transferir ao Flamengo e disse que esperar que o acerto se dê nessa semana. Jogar no time rubro-negro, segundo ele, seria realizar o sonho de sua família.

"Não está assinado ainda, a gente espera que tenha um final feliz. Todo mundo sabia que o meu desejo é fechar com o Flamengo, espero que isso possa se realizar nesta semana. Eu tinha recebido já no ano passado (uma sondagem), infelizmente não deu certo", revelou. "Espero que dê certo agora, é um sonho da minha família, do meu pai, que infelizmente está longe", completou o volante.

Thiago Maia foi vendido pelo Santos ao Lille na metade de 2017. O clube francês pagou 14 milhões de euros na época e a tendência é de que empreste o jogador ao Flamengo por um ano, com opção de compra do clube rubro-negro ao final do empréstimo.

Thiago se destacou no Santos em 2015 e se consolidou nas duas temporadas seguintes. Foi bicampeão paulista pelo time da Vila Belmiro e fez parte do elenco da seleção brasileira que conquistou o inédito ouro nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016.

Na França, o jogador está sem espaço, tanto que atuou em apenas cinco jogos na atual temporada, sendo titular em apenas um deles. Logo, uma transferência ao Flamengo pode fazer com que ele volte a ser protagonista. Além disso, a ideia é evoluir seu futebol sob o comando de Jorge Jesus.

Se for confirmado, Thiago Maia será o quinto reforço do Flamengo para 2020. O clube rubro-negro já contratou o zagueiro Gustavo Henrique e o atacante Pedro Rocha, ambos apresentados à torcida, e os atacantes Michael e Pedro, que ainda não foram anunciados oficialmente.