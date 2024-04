Família procura adolescente de Santo André desde 1º de abril

A adolescente Amanda Cestari Guedes de Castro, 14 anos, moradora da Vila Metalúrgica, em Santo André, está desaparecida desde a tarde do dia 1° de abril.

As últimas imagens registradas por câmeras de segurança e fornecidas ao pai Vagner Guedes de Castro, são do dia seguinte ao desaparecimento e mostram Amanda em uma comunidade em Diadema, no Jardim Canhema. Após isso, as únicas informações vieram por meio de relatos anônimos via telefone, afirmando que Amanda em seguida foi vista na Lapa, bairro situado na zona oeste do município de São Paulo.

"Ela estava usando uma blusa cinza-escuro, bermuda verde-escuro, camisa xadrez flanelada nas cores vermelho e preto, tênis vermelho e chapéu paraná branco. Pelo que sabemos, a Amanda entrou num cabeleireiro e raspou a lateral direita da cabeça e nuca", comenta o pai.

Além destas ibnformações, o pai reforça que todas as testemunhas que viram a jovem em Diadema informaram que ela utiliza a mesma narrativa: "diz ser maior de idade, andarilha, que os pais já morreram, que procura emprego e que também procura um terreiro de umbanda", relata.

A jovem permanece desaparecida e informações sobre o paradeiro podem ser fornecidas pelo telefone (11) 97161-3669.