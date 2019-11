Doria assina ordem de serviço para início da construção do Piscinão Jaboticabal

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



04/11/2019 | 12:24



O governador do Estado, João Doria (PSDB), assinou a ordem de serviço para dar início às obras do Piscinão Jaboticabal, que será construído nos limites dos municípios de São Paulo, São Bernardo e São Caetano. O objetivo é que a obra diminua os transtornos causados por enchentes na região dos ribeirões dos Couros e dos Meninos, próximos à Via Anchieta. A estimativa é entregar o reservatório em agosto de 2021.

O piscinão será o maior do Estado, com capacidade de armazenamento de 910 mil metros cúbicos de água. A discussão do projeto, entretanto, já está em debate há mais de dez anos e só ganhou força após os desastres causados na região por conta das enxurradas de março, que deixou dez mortos e centenas de desabrigados.

De acordo com o governador, serão mais de R$ 300 milhões de investimento ao longo dos dois anos de obra. Além disso, Doria ressaltou que a construção do reservatório empregou 2.000 trabalhadores. “Depois de dez anos de debate teremos, enfim, a execução desse projeto. Vale ressaltar que é uma ação conjunta entre os governos Federal e Estadual, em parceria com as cidades do Grande ABC”, ressaltou.

Doria garantiu ainda que no verão de 2021 e 2022 o plano de contenção de cheias estará 100% completo. O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), acompanhou a assinatura do projeto e agradeceu o governador pela medida. “Esse assunto ficou muitos anos só em discurso, e o governador tirou do papel”, reforçou Morando.