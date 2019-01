Veja como conversar no WhatsApp sem precisar adicionar alguém na agenda do celular

Bianca Bellucci



07/01/2019 | 08:18

Se você precisa trocar mensagens com uma pessoa no WhatsApp, mas não tem tanta intimidade para mantê-la em sua agenda posteriormente, saiba que é possível abrir um chat no aplicativo sem precisar salvar o número de telefone em seus contatos. É para isso que serve a ferramenta ZapDireto.

O ZapDireto é um site. Sendo assim, é necessário usá-lo via navegador. Acesse seu browser favorito no mobile ou computador. Depois, digite o número de celular da pessoa que você precisa conversar. Automaticamente, a ferramenta se conectará com o WhatsApp e abrirá um chat. Ao terminar o bate-papo, basta excluir a conversa e o contato sumirá do aplicativo.

A plataforma foi criada pelos brasileiros Juan Lourenço e Rafael Toledo. Eles ressaltam que não armazenam informações e não rastreiam os dados até o usuário. Aceitam doações para manter o ZapDireto no ar via PayPal, PagSeguro ou PicPay.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

E já que o assunto é WhatsApp, veja memes e imagens engraçadas para usar no aplicativo: