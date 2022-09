Multilaser: por R$ 200, adaptador leva tomada para dentro de carros

Da Redação

Do 33Giga



30/09/2022 | 09:55



Nos dias de hoje, o carro é considerado mais do que um bem, é sinônimo de qualidade de vida e bem-estar, afinal, é dentro dele que muita gente passa várias horas por dia.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

O Grupo Multi, ex-Multilaser, oferece uma gama diversificada de produtos e acessórios para diversas categorias. Dentro dela, está a linha automotiva com o Inversor de Potência. A traquitana permite que diversos aparelhos elétricos sejam utilizados no automóvel, oferecendo praticidade e otimizando o tempo dos usuários.

O Inversor de Potência da Multi é um aparelho multifuncional que, ao se conectar na saída 12V do veículo, transforma-se em uma tomada comum – podendo carregar ou ligar notebooks, tablets, celulares, caixinhas de som, aquecedor de alimento gourmet, chapinha de cabelo, vídeo games, impressoras, entre outros dispositivos, com potência de até 150 Watts.

O Inversor de Potência conta com duas versões: AU900 (transforma 12V para 110/127V) e AU901 (transforma 12V em 220V/240V), atendendo todas as tensões e regiões do país.

O equipamento também conta com uma saída USB de 5 Volts, compatível com a grande maioria dos eletrônicos comercializados – e um cooler para controle de temperatura. Os Inversores de Potência da Multi custam a partir de R$ 200.