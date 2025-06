Polícia de Minnesota encontra carro usado por suspeito de atirar em legisladores

A polícia recuperou uma lista com nomes de vários legisladores e outros oficiais no falso carro de polícia que um suspeito usou nos ataques a tiros contra dois legisladores em Minnesota.

O chefe de polícia de Brooklyn Park, Mark Bruley, disse que os escritos recuperados identificaram muitos legisladores e outros oficiais. Os escritos foram descobertos quando os oficiais vasculharam um carro falso de polícia que acreditam ter sido usado pelo suspeito.

A democrata Melissa Hortman, ex-presidente da Câmara de Minnesota, e seu marido foram baleados e mortos no início do sábado em sua casa em Brooklyn Park.

Um segundo legislador estadual, o senador democrata John Hoffman e sua esposa, foram baleados várias vezes em Champlin, cidade a 14 quilômetros de Brooklyn Park, um trajeto que demora 15 minutos de carro para ser feito. Oficiais dizem que tanto Hortman quanto Hoffman estavam na lista encontrada no carro do suspeito.

"Quando fizemos uma busca no veículo, havia um manifesto que identificava muitos legisladores e outros oficiais. Nós imediatamente fizemos alertas para o Estado. Tomamos ação em alertá-los e fornecer segurança onde necessário", disse Bruley. As autoridades estavam ativamente à procura de um suspeito nas horas seguintes aos tiroteios.

O governador Tim Walz disse que Hortman e Hoffman foram deliberadamente visados. "Todos nós, em Minnesota e pelo país, devemos nos posicionar contra todas as formas de violência política", disse Walz em uma coletiva de imprensa no sábado. "Aqueles responsáveis por isso serão responsabilizados."

Quem foram os alvos do ataque

Na época de sua morte, Melissa Hortman era a democrata de mais alto escalão na legislatura estadual. Ela também já presidiu a Câmara local. Foi eleita pela primeira vez em 2004. A ex-deputada e seu marido tinham dois filhos.

John Hoffman, também democrata, foi eleito pela primeira vez em 2012 e representa um distrito ao norte de Minneapolis. Ele e sua esposa têm uma filha.

Entenda as investigações

Drew Evans, superintendente do Bureau de Aplicação Criminal, disse que as autoridades estavam ativamente à procura do suspeito. Autópsias serão feitas para determinar a extensão das lesões, mas Hortman e seu cônjuge morreram de ferimentos de bala, disse Evans.

O Comissário de Segurança Pública, Bob Jacobson, disse que o suspeito estava se passando por policial. "O suspeito explorou a confiança que nossos uniformes representam. Essa traição é profundamente perturbadora para aqueles de nós que usam a insígnia com honra e responsabilidade", disse ele.

O chefe de polícia, Mark Bruley, disse que o suspeito fugiu pelos fundos da casa de Hortman após uma troca de tiros com a polícia. "O suspeito estava vestido como um oficial uniformizado e operando um veículo que "parecia exatamente com um carro SUV de esquadrão. Estava equipado com luzes, luzes de emergência e parecia exatamente como um veículo policial", disse o comissário.

Políticos se manifestam

O presidente Donald Trump afirmou em um comunicado da Casa Branca que o FBI se juntaria à investigação. "Nossa procuradora-geral, Pam Bondi, e o FBI estão investigando a situação, e eles vão processar qualquer pessoa envolvida com todo o rigor da lei. Tal violência horrenda não será tolerada nos Estados Unidos da América. Deus abençoe as grandes pessoas de Minnesota, um lugar verdadeiramente maravilhoso!"

A Presidente da Câmara de Minnesota, Lisa Demuth, uma republicana de Cold Spring, chamou o ataque de "maligno" e disse estar "desolada além das palavras" pelos assassinatos de Hortman e seu marido, Mark. "Com a resposta das forças de segurança em andamento e os detalhes ainda emergindo, peço simplesmente a todos os habitantes de Minnesota que, por favor, elevem em oração as vítimas deste ataque horrível, bem como o pessoal das forças de segurança que ainda está trabalhando para apreender o autor," disse Demuth em comunicado.

Os tiroteios aconteceram em um momento em que líderes políticos em todo o país foram atacados, assediados e intimidados durante um período de profundas divisões políticas.

A organização Giffords, que luta pela prevenção da violência e é liderada pela ex-deputada Gabrielle Giffords, divulgou um comunicado. "Minha família e eu conhecemos muito bem o horror de um tiroteio direcionado", afirmou a entidade. "Um ataque contra legisladores é um ataque à própria democracia americana. Os líderes devem falar e condenar o extremismo violento que fomenta e que ameaça tudo o que este país representa."

Giffords foi baleada na cabeça em 2011 por um atirador que matou seis pessoas e feriu outras 12. Ela renunciou ao Congresso em janeiro de 2012 para focar em sua recuperação.