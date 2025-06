Após fala sobre imigração, Shakira cancela show nos EUA

Shakira cancelou um show que faria na cidade de San Antonio, no Texas, na última sexta-feira, 13. O fato ocorreu pouco depois de uma entrevista em que a cantora fala sobre as dificuldades de ser imigrante nos Estados Unidos ter viralizado, mas, segundo ela, isso não teve relação com o cancelamento.

"Estou triste em informar o que me foi dito: que por conta de uma questão estrutural com a sustentação providenciada por uma empresa terceirizada para dar suporte ao meu palco, estamos sendo forçados a remarcar meu show esgotado em San Antonio, originalmente planejado para a noite de hoje, 13 de junho", informou nas redes sociais.

O comunicado postado por Shakira ainda destaca que outros shows nos Estados Unidos devem acontecer normalmente nos próximos dias, inclusive na cidade de Houston, no início da próxima semana. Ela ainda traz uma foto de parte da estrutura, que considerou precária.

O que Shakira disse sobre imigrantes nos EUA

Também na sexta-feira, 13, a colombiana deu uma entrevista a Mark Savage, correspondente musical do programa britânico BBC News, em que respondeu à pergunta: "Como é a sensação de ser um imigrante nos Estados Unidos nesse momento?".

Shakira afirmou: "Para um imigrante nos Estados Unidos... Este momento significa viver sob constante medo. É doloroso ver isso. Eu só espero que eles possam ser tratados - e nós todos possamos ser tratados - sob princípios de igualdade e liberdade, os mesmos princípios que forjaram essa nação e muitas outras nações poderosas pelo mundo, que foram forjadas pelo trabalho duro dos imigrantes".

A cantora também relembrou sua juventude: "Eu tinha apenas 19 anos de idade quando me mudei para os Estados Unidos, assim como muitos imigrantes colombianos que vêm a este país procurando oportunidades. Eu fui um deles. Lembro de estar cercada por dicionários de espanhol e inglês, porque naqueles tempos não tínhamos Google ou ChatGPT, sabe?"