Marcelo Lima entregará acesso ao km 16 na próxima semana

A Prefeitura de São Bernardo vai liberar para tráfego o antigo acesso ao km16 da Via Anchieta para quem vem pela Avenida Lions na próxima semana. A administração Marcelo Lima (Podemos) informou que equipes da Secretaria de Transporte, Mobilidade e Infraestrutura estão trabalhando ininterruptamente para a liberação da alça.

“Estão sendo realizadas as últimas intervenções no local, para garantir que o acesso seja aberto o quanto antes, a fim de aliviar um problema que há anos vem dificultado a vida de munícipes e motoristas que transitam pela região”, afirmou o governo.

A reportagem esteve no local e verificou que faltam a sinalização horizontal (feita no chão das pistas) e os segregadores de faixas ao longo de 380 metros, visando impedir que motoristas que seguem no sentido Diadema-Pauliceia/Taboão mudem abruptamente a direção para acessar a Anchieta.

A entrega das obras sofreu atrasos em relação ao cronograma original anunciado em 11 de abril, que seria de 15 dias. A postergação ocorreu por dois motivos: aumento do número de faixas de duas para três e a retirada de poste que ficou no meio de uma pistas recém-construídas. <EM>

Com a retirada, pela Enel, do poste em meados de maio, a Prefeitura pôde dar continuidade às intervenções no acesso, que foi fechado pela gestão anterior após construir nova alça ao km 16, a qual se transformou em um dos principais desafios no trânsito da região.

O prefeito Marcelo Lima afirmou, durante o anúncio das intervenções, que está corrigindo falhas do passado e investindo em soluções inteligentes para tornar São Bernardo uma cidade mais dinâmica e eficiente.

Para a construção da alça utilizada atualmente e que será interditada definitivamente, a gestão anterior gastou R$ 32 milhões, entre desapropriação (R$ 20 milhões) e muro de contenção (R$ 12 milhões).

Após a entrega do acesso, agentes de trânsito vão orientar os motoristas e avaliar a necessidade de outras medidas, como a instalação de semáforos para o controle automatizado do fluxo. “Reforçamos a importância dessa medida para melhorar a mobilidade urbana, viabilizando um tráfego mais fluido e seguro para a população”, pontuou a Prefeitura em nota.

