Consórcio Intermunicipal debate ações sobre conservação da fauna na região

O Consórcio Intermunicipal sediou sexta-feira (13) o 1º Encontro sobre Conservação da Fauna do Grande ABC, o qual reuniu em torno de 70 pessoas, entre autoridades, especialistas e representantes técnicos dos sete municípios que integram a entidade regional. A atividade significa importante passo para o fortalecimento das políticas públicas voltadas à proteção e ao bem-estar animal na região. Secretário executivo do colegiado, Aroaldo Oliveira da Silva fez o encerramento do encontro e se comprometeu a levar adiante o pedido para criação de um grupo temático sobre o assunto.

Para Ruth Cristina Ramos, secretária do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Proteção Animal de São Bernardo, que propôs a realização da atividade, o encontro representou um gesto coletivo de “cuidado com a vida” que superou as expectativas. Tanto pelo fato de engajamento do público, das sete cidades, quanto pela troca de experiências e a disposição de trabalhar na construção de ações e políticas conjuntas relacionadas à conservação da fauna na região.

“Reunir especialistas, gestores e técnicos que atuam na linha de frente da proteção animal é um passo importante para construirmos, juntos, uma política pública mais integrada, sensível e eficiente. Agradeço ao prefeito de São Bernardo e presidente do Consórcio, Marcelo Lima, que não apenas apoiou essa proposta desde o início, mas também reconhece a importância de olharmos com mais atenção para a fauna da região - silvestre ou doméstica - como parte do nosso compromisso com um futuro sustentável e ético. Hoje lançamos sementes de cooperação que, tenho certeza, florescerão em ações concretas e duradouras para o cuidado com os animais e com os ecossistemas urbanos do Grande ABC”, disse a secretária.

O encontro contou também com a presença de Pedro Seno, secretário de Saúde de Santo André, que compôs a mesa na abertura da atividade, que começou às 13h e terminou às 18h. A programação contou com palestras de especialistas renomados na área, que falaram sobre a estrutura de seus departamentos, de legislação e do trabalho que realizam, além de responderem a perguntas dos presentes. Bruno Petri, médico-veterinário do Centro de Triagem e Recuperação de Animais Silvestres de São Paulo (Cetras-SP), e Marcello Schiavo Nardi, representante do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal (Depave) do município de São Paulo, também abordaram temas como resgate, manejo e reabilitação da fauna silvestre em ambiente urbano.

INTEGRACÃO

Marcelo Schiavo alertou ainda sobre a importância de um trabalho integrado entre municípios da Região Metropolitana de São Paulo, e enfatizou, sobretudo, a necessidade de as cidades do Grande ABC e a Capital desenvolverem ações conjuntas, na medida em que os territórios estão conectados.

“Cada cidade deve ter seu plano sobre proteção e conservação da fauna, mas também é necessário que haja uma integração entre os municípios do Grande ABC e Capital, assim como da Grande São Paulo, e esse encontro é um passo importante neste sentido. Esse movimento vai permitir a discussão sobre qual vai ser o plano de conservação da fauna da Região Metropolitana”, discorreu Schiavo.

O ponto alto do encontro foi a apresentação das ações locais realizadas por técnicos das prefeituras da região, que compartilharam experiências e boas práticas no cuidado e na proteção de animais silvestres e domésticos.

Ao final, foi dado o primeiro passo para a formalização do Grupo Temático (GT) da Proteção Animal do ABC, que tem como objetivo integrar esforços regionais, alinhar políticas públicas e fomentar a criação de uma verdadeira política pública intermunicipal de proteção animal.

“O Consórcio Intermunicipal é o espaço mais propício para debater temas em caráter regional e buscarmos soluções conjuntas, como a conservação da fauna das nossas sete cidades. O compartilhamento de experiências é fundamental para avançarmos cada vez mais nesse tema”, afirmou o diretor de Programas e Projetos da entidade regional, Diego Tavares.