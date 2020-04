Cruzeiro virtual: viaje pelas suítes de um navio de luxo

Redação

Em tempos de isolamento social, arrumar o que fazer dentro de casa é um grande desafio. Para quem gosta de viajar, uma das soluções é optar por visitas virtuais. A Regent Seven Seas Cruises, linha de cruzeiros de luxo do mundo, disponibilizou um tour em 3D pelas suítes do Seven Seas Splendor, um dos navios mais luxuosos do mundo.

O tour virtual (para acessá-lo, basta clicar aqui e selecionar a suíte escolhida) cobre praticamente todas as acomodações da embarcação, inclusive a Regent Suite, que tem mais de 412m². A visita virtual permite ver vários detalhes, como o quadro Le Taureau Noir, de Pablo Picasso, e um charmoso piano de cauda. Outros atributos, como o serviço de SPA ou até mesmo o colchão artesanal de US$ 200 mil, produzido à mão pela marca sueca Hästens Vividus, também podem ser vislumbrados.

Quem quiser expandir um pouquinho mais pode aproveitar o tempo livre para conhecer as suítes das outras embarcações da companhia marítima clicando nos links:

Seven Seas Explorer

Seven Seas Voyager

Seven Seas Mariner

Seven Seas Navigator

